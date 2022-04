Hoe Nederland een moeilijke winter doorkwam

De winter wilde maar niet volwassen worden dit jaar. Op Oudjaarsdag was het 14 graden. Bloembollen en muggen werden vroeg wakker gemaakt. Wolken produceerden drie maanden lang niks anders dan regen (die weliswaar iets kouder was dan in de herfst). En zelfs de meest optimistische ijsmeester durfde geen Elfstedentocht te voorspellen. Kortom: het was meer een langgerekte herfst dan een echte winter.

Daarbij was het de winter van omikron. Toen het seizoen op 21 december begon, was de nieuwe variant nét bezig met zijn tour door Nederlandse kelen en neuzen. Er was nog veel onduidelijkheid: hoe ziekmakend is hij? Hoelang nog voordat het leven normaal kan worden? Er waren avondlockdowns, en Kerst kon alleen met ‘de harde kern’.

Het was verleidelijk om het seizoen op te geven. Om toch eens die winterslaap te proberen waar al die dieren zo enthousiast over zijn. Maar een kat in het nauw… In de winterafleveringen van onze rubriek Vrij werd duidelijk dat Nederland zich zelfs in een periode van stilstand weet te vermaken.

Zoals de Amsterdam Terminators, de rolstoelrugbyers die tijdens de lockdown trainen om de competitie op de Paralympische Spelen van 2024 te verpulveren. Of Rob Koch, die al twintig jaar boeken bindt. Hij siddert van paperbacks; het is wijs om in zijn bijzijn het woord ‘e-reader’ niet in de mond te nemen.

De Stichting Historische Rijkunst houdt de middeleeuwse paardvechtkunst rossfechten in stand. Raymond Bruinewoud heeft moeite íéts te verzinnen wat hij niet 3D-printen kan. En Annemarie Kuijvenhoven zorgt voor Afrikaanse landslakken – zo groot als vuisten. Het is voor haar „een rustpunt, een zenmomentje”.

En dan breekt de zon door. Omikron blijkt minder ziekmakend, langzaam worden de maatregelen versoepeld. Het voelt alsof men op de zonnestralen kan wegzweven, als een tekenfilmfiguur dat taart ruikt.

Cor en Maria van Bakel zien de 130 verschillende sneeuwklokjes in hun verzameling weer door de dorre bodem breken. Ze kijken nog altijd gefascineerd – tientallen lentes hebben ze meegemaakt, maar het blijft magisch wanneer de sneeuwklokjes, als verkenners van de lente, uit de wintergrond komen.

Een ander teken: trikes – driewielige motoren, opgepoetst tot ze glimmen. Brommende motoren wekken de dieren uit winterslaap. Nu kan er geen twijfel meer over bestaan: het wordt lente.