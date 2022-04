Goddelijk stilleven gevonden

Op een zomerdag in 1992 stuurde de Britse wiskundige John Conway (1937-2020) een e-mail naar een bevriende collega. Hij vroeg of er in Game of Life een ‘goddelijk stilleven’ bestaat. Daarmee bedoelde hij een stabiele configuratie die niet kon zijn geëvolueerd, maar altijd al deel uitmaakte van de beginconditie van het spel. Conway sloot af met de mededeling dat hij nu een hotdog ging halen”, en dat het bericht desgewenst „verder verspreid mag worden”.

Lees ook: Wiskundige Conway was een speels genie en kenner van symmetrie

Game of Life maakte Conway in 1970 wereldberoemd. Informaticastudenten raakten verslaafd aan het programmeren van de Game-of-Life-regels. Onder wiskundigen werd in de beginjaren zeventig een nieuwsbrief verspreid, Lifeline, waarnaar reikhalzend werd uitgekeken. In het oktobernummer van 1972 werd Conways vraag naar ‘goddelijke stillevens’ – in iets andere bewoordingen – ook al gesteld. En de mail uit 1992 is ongetwijfeld in de inbox van velen beland. Maar een antwoord bleef altijd uit. Tot nu: Ville Salo en Ilkka Törmä, twee postdocs van de wiskundefaculteit van de universiteit van Turku in Finland, hebben het probleem opgelost.

Game of Life is – in de woorden van Conway zelf – een ‘no-player never-ending game’. Uitgangspunt is een oneindig rooster waarvan de cellen ‘levend’ of ‘dood’ kunnen zijn. Elke cel heeft acht buren: vier orthogonaal aangrenzende en vier diagonaal aangrenzende cellen. Kleur een aantal hokjes in – dit zijn de levende cellen. De overige cellen zijn dood. Dat is generatie nul. Pas nu Conways zorgvuldig gekozen ‘genetische wetten’ toe. Eén: een levende cel die twee of drie levende buren heeft, blijft in de volgende generatie levend, anders gaat hij dood. Twee: een dode cel met precies drie levende buren wordt in de volgende generatie levend, anders blijft hij dood.

Laat een computer, uitgaande van een zelfgekozen generatie nul, generatie één tekenen, vervolgens generatie twee, enzovoorts. Hoe gedraagt het patroon zich? Al zijn de overlevings-, sterfte- en geboorteregels eenvoudig, het is nauwelijks te voorspellen wat een willekeurige beginconfiguratie zal doen. Verdwijnen op een zeker moment alle levende cellen en blijft een dood rooster achter? Leidt het beginpatroon tot een zich herhalend patroon? Kan het eeuwig groeien? Het is allemaal mogelijk, maar er is geen manier om dit in zijn algemeenheid te achterhalen.

Afwijkende patronen

Het spelelement in Game of Life betreft vooral het vinden van patronen die zich op een interessante manier ontwikkelen. Of juist patronen die zich níét ontwikkelen, zogeheten ‘stillevens’: die blijven in elke volgende generatie ongewijzigd. Het eenvoudigste voorbeeld is een vierkantje van twee bij twee levende cellen. Al snel nadat Conway Game of Life bedacht, werden veel stillevens ontdekt. Die hadden allemaal met elkaar gemeen dat ze in vorige generaties afwijkende patronen hebben. Behalve natuurlijk als je zo’n stilleven als generatie nul kiest.

Conways probleem over ‘goddelijke stillevens’ gaat niet over patronen die in de toekomst altijd zullen blijven bestaan, maar die er in het verleden altijd al waren: bestaan er patronen die uit geen enkele configuratie kunnen ontstaan, behalve uit zichzelf? In januari kwamen Salo en Törmä met het bevrijdende antwoord: ja, zulke patronen bestaan.

De Finnen zetten hun vondst op een forum dat aan Game of Life is gewijd. In de afgebeelde illustratie zijn de blauwe cellen levend, de witte zijn dood. De status van de grijze cellen doet er niet toe. ‘Áls dit patroon in een zekere generatie voorkomt, dán bevond het zich daar ook al in de voorafgaande generatie.’ Dat is de stelling die Salo en Törmä hebben bewezen. Met andere woorden: er bestaat geen beginconfiguratie zónder het patroon van Salo en Törmä, die evolueert tot een configuratie mét dat patroon.

Zeer kwetsbaar

Het betekent echter niet dat als een beginconfiguratie het patroon wél bevat, dat patroon altijd zal overleven. Per mail zegt Törmä: „Het is een zeer kwetsbaar patroon dat makkelijk uit elkaar valt. Maar door wat extra levende cellen aan de randen toe te voegen, kan het patroon worden uitgebreid tot een stilleven.” De uitbreiding die Salo en Törmä vonden, bestond uit 116 levende cellen. Dat aantal werd door Oscar Cunningham, een data engineer uit Groot-Brittannië, algauw teruggebracht naar 48: maak in de illustratie de 48 grijze cellen met een blauw kruis levend en je hebt een stilleven. Törmä: „Stillevens zijn op zichzelf niet bijzonder, maar een stilleven dat een patroon bevat dat in alle voorgaande generaties moet voorkomen, is dat wel.”

De wiskundigen maakten bij hun onderzoek gebruik van een ‘SAT-solver’, een computerprogramma dat problemen oplost waarvan de oplossing wel makkelijk is om te controleren, maar niet per se om te vinden. Denk bijvoorbeeld aan een sudoku. Törmä: „We hebben de SAT-solver een patroon P gegeven en hem gevraagd een ander patroon Q te vinden dat er in de volgende generatie uitziet als P, of te bewijzen dat zo’n Q niet bestaat. Als de SAT-solver zo’n Q geeft, is het eenvoudig om te verifiëren of het naar P evolueert, maar er is geen duidelijke manier om Q te vinden.”