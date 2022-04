Geen routine met Oekraïne

President Zelensky is een meester van de gemengde boodschap. In zijn speeches laat hij het zoet moeiteloos in het zuur overgaan – en andersom. Hij is de vader die zielsveel van zijn kinderen houdt, maar ze niet zal ontzien als ze in zijn ogen hun plichten verzaken.

Ook de Nederlandse politici kregen donderdag in de Tweede Kamer zo’n behandeling terwijl ze gehoorzaam luisterden. Alleen Thierry Baudet en Geert Wilders hadden zich afgemeld: Baudet om pseudo-principiële redenen, Wilders omdat hij de dag tevoren een positieve zelftest had ondergaan, wat hem als Poetin-sympathisant een pijnlijke zitting bespaarde.

Het kan aan mijn pessimistische verwachtingen over de afloop van deze oorlog liggen, maar ik ervaar zo’n redevoering vooral als één grote noodkreet van een leider die, samen met zijn volk, met de rug tegen de muur staat. Zelensky smeekte bijna om zwaardere sancties, meer wapens en toetreding tot de EU. Zeer vrij vertaald zei hij tegen ‘Mark’: „Schiet nou toch eens op, erken en accepteer ons!”

Maar dat zal voorlopig om allerlei goede en minder goede redenen niet gebeuren. Intussen gaat de ijzingwekkende moordpartij in Oekraïne gestaag door, schijnbaar op een iets lager pitje, maar dat kan ook om strategische redenen zijn.

Bret Stephens, columnist van The New York Times, schreef daarover een boeiende beschouwing onder de uitdagende kop: „Maar wat als Poetin zich niet misrekende?” Stel je nou eens voor, aldus Stephens, dat Poetin nooit de bedoeling heeft gehad om heel Oekraïne te veroveren, maar dat het hem vooral gaat om de energierijke gebieden in het oosten en de controle over de kustlijn. „Hij is minder geïnteresseerd in de hereniging van de Russisch sprekende wereld dan in de Russische dominantie op energiegebied.”

In dat geval geeft Stephens Poetin een grote kans van slagen. Zelensky zou op den duur een ongunstige verdeling van zijn land wel moeten aanvaarden omdat de achtergebleven bevolking te zwaar moet lijden – reden waarom Poetin juist die weerloze burgers en hun (zieken)huizen blijft bombarderen. Bovendien zal het Westen steeds meer snakken naar de-escalatie, ook door de Russische dreiging met kernwapens.

Binnen Rusland hoeft Poetin geen tegenstand van betekenis meer te verwachten: moedige demonstranten worden als criminelen aangepakt, kritische journalisten ontvluchten het land.

Deze alternatieve analyse van Poetins handelwijze kan fout zijn, geeft Stephens toe, „maar toch, in oorlog, politiek en het gewone leven, is het altijd verstandiger om je tegenstander te behandelen als een sluwe vos dan als een idioot”.

Dat ben ik geheel met hem eens, zij het met de kanttekening dat een sluwe vos wel degelijk ook een idioot kan zijn.

Trouwens, ook Zelensky heeft trekken van een sluwe vos, als je in aanmerking neemt hoe knap hij de publieke opinie bespeelt en de sympathiserende buitenlandse politici afwisselend bedankt en onder druk zet. Om Nederland ter wille te zijn, haalde hij in een notendop de hele vaderlandse geschiedenis overhoop, al was hij wel zo handig ons niet te herinneren aan de bloedige smetten van ons koloniale verleden.

Verder had hij groot gelijk: geen routine inzake ‘Oekraïne’. Het rijmt wel, maar het klinkt slecht.