Evacuaties uit Marioepol verlopen moeizaam, ‘heel gevaarlijk om de stad te verlaten’

Het is voor achtergebleven burgers nog altijd „heel gevaarlijk” om de belegerde Oekraïense stad Marioepol te verlaten. De stad in komen is niet mogelijk, heeft een assistent van de burgemeester vrijdag op Telegram gezegd, meldt persbureau Reuters.

Donderdagochtend vertrokken bussen van het Rode Kruis naar de havenstad om vrijdag terug te rijden met evacuees. Die bussen hebben Berdjansk bereikt, wat op de route naar Marioepol ligt. Het is niet bekend of ze Marioepol in kunnen. Vice-premier Irina Veresjtsjoek schreef donderdagavond laat dat er nieuwe inspanningen worden gedaan om Marioepol binnen te dringen en mensen te evacueren.

Volgens de assistent van de burgemeester verhinderen Russische troepen humanitaire hulp voor de opgesloten bewoners. Het is daardoor duidelijk dat de geplande humanitaire corridor niet is geopend, zegt hij. „De stad blijft gesloten en is heel gevaarlijk om te verlaten met persoonlijk vervoer.”

Hoeveel mensen nog verblijven in Marioepol is niet duidelijk. Burgemeester Bojtsjenko schatte het aantal maandag in op 160.000, president Volodymyr Zelensky sprak eerder van 100.000. Voor de oorlog had de stad zo’n 400.000 inwoners. Water, gas en elektra zijn afgesloten en eten is nauwelijks meer te krijgen in de stad.

Lees ook: Evacuaties en hulp voor Marioepol nu de stad bijna is gevallen

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Brandstofopslag Russische stad in brand, Rusland beschuldigt Oekraïne