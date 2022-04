Vrijdag vieren wij overal in ons land de 450ste verjaardag van onze „opstand tegen de tirannie”, zoals president Zelensky ons hielp herinneren. Dankzij de watergeuzen zijn wij nu vrij, tolerant en democratisch.

Hoe historisch solide dat allemaal is, weet ik niet, maar dat die waarden met de dag aan belang winnen, is evident. Juist daarom heb ik zo mijn vraagtekens bij de noodwet, die vanaf diezelfde vrijdag gemeenten verplicht om Oekraïense vluchtelingen op te vangen.

Een noodwet is de staatsrechtelijke variant van de schietstoel: je hoopt hem nooit te hoeven gebruiken. Terecht stelde Asiel- en Migratiestaatssecretaris Eric van der Burg (VVD) dan ook dat het invoeren daarvan, om gemeenten te dwingen tot asielopvang, „een nederlaag” zou zijn.

Dat was dinsdag. Woensdag trok hij alsnog aan de hendel van de schietstoel. Welke ramp had ons land in dat ene etmaal getroffen en ons in een acute noodtoestand gestort?

Eén kabinetsberaad. Daar bleek hoe stroef de opvang liep, en met nog een immense stoet vluchtelingen in aantocht, kon je maar beter je bestuurlijke slagkracht alvast een booster geven. Afdalen in de Binnenhofkelder dus, voor een wetje uit een mooi rampjaar.

Veel stof zat er niet op. Vorig jaar was er nog uit geschonken bij het mogelijk maken van de avondklok. Dat dit een staatsrechtelijke kliederboel opleverde, verhindert dit kabinet van nieuw elan niet om dat nog eens dunnetjes over te doen.

Is er ooit een beroep gedaan op het staatsnoodrecht om de Groningers te compenseren? Ouders in de Toeslagenaffaire? Woningnood? Klimaat?

Nu crisis op allerlei terreinen de gangbare toestand wordt, zijn noodwetten verleidelijk, maar regeren-per-noodwet zet de parlementaire democratie buitenspel. Dat moet je zo lang mogelijk voorkomen. Met de noodwetgeving bij de vluchtelingenopvang zouden burgemeesters misschien ooit leegstaande panden kunnen vorderen. Maar waarom niet eerst de bestaande Leegstandwet proberen?

Als de drempel om staatsnoodrecht in te zetten zakt, schuiven we op naar een wel heel ander type bestuurscultuur dan ons was beloofd. Bij elke dwang verlies je weer iets aan draagvlak, samenspraak en bereidwilligheid.

Nu mondiale krachten kantelen, en er een Chinees-Russisch machtsblok ontstaat, is de vrije democratie bijna een uitzonderingspositie. Nu moet blijken wat de grote kracht van Europa is: dat hele stelsel aan humanistische waarden – van vrijheid, rechtvaardigheid, en verantwoordelijkheid tot esthetische waarden en democratische besluitvorming.

In crisissituaties is dat allemaal erg inefficiënt. Toch blijkt de grootsheid van een land uit de mate waarin het al die menselijkheid juist buiten vredestijd overeind weet te houden. Nood breekt wet, jawel. Maar bij elke crisis uitwijken naar het staatsnoodrecht breekt op den duur veel meer.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.