Een versneld ‘ja ik wil’, van Lviv tot Kiev

In 1942, het jaar na Pearl Harbor, traden 1,8 miljoen Amerikaanse stelletjes in het huwelijk. Een stijging van ruim 80 procent ten opzichte van een gewoon jaar in vredestijd. Twee op de drie bruidegoms waren vers aangeworven soldaten. De geliefden trouwden meestal zonder pracht en praal. Bescheiden taart, bescheiden jurk. De wereldgeschiedenis was in sneltreinvaart hun leven binnen gedenderd, dus zeiden zij versneld ‘ja ik wil’.

In Kiev, tachtig jaar later, datum 6 maart, werden ook Valerii Filimonov en Lesia Ivashchenko elkaars man en vrouw – zie de bruid met de gele armband om haar schouder. „We besloten te trouwen omdat we in moeilijke tijden leven”, zei de bruidegom – op NOS.nl staat een filmpje. „Je weet vandaag niet wat er morgen kan gebeuren.”

Ze waren al zo’n twintig jaar samen. Zij was het hoofd van een scoutingorganisatie, hij leidde een IT-bedrijf, banen die ze onlangs verruilden voor het uniform. Ze trouwden dicht bij het front. De bruid droeg een boeket, een sluier en camouflagekleren. Een man in bivakmuts hield een helm boven haar hoofd als ware het een bruidskroon.

Het bruidspaar binnen op de grijze vloertegels trouwde een week later, op zondag 13 maart. Zij zijn beiden al langer soldaat en ontmoetten elkaar in 2015 tijdens de oorlog tussen Oekraïne en separatistische groeperingen in de Donbas. Ze verloren elkaar uit het oog en werden onlangs alsnog een stel toen ze elkaar na de Russische invasie bij toeval weer tegen het lijf liepen. Een prille liefde en een heel vlug huwelijk. „Er wachten ons moeilijke tijden dus besloten we het nu te doen”, aldus de bruid op witte gympen. Trouwlocatie was een ziekenhuis in een buitenwijk van Kiev. De kapelaan die hen trouwde is tevens legerarts.

Ruim vijfhonderd kilometer westwaarts, in Lviv, trouwden in hetzelfde weekend Vladimir Ozarkov en Ulyana Kudla ten overstaan van God. Zij droeg een hoog getailleerde rode rok, beiden hielden ranke kaarsjes in de hand. Na Poetins invasie hadden ze hun trouwdag naar voren gehaald. Alsnog verwachtte het leger Ozarkov eigenlijk al, in het weekend van zijn trouwerij. Maar hij kreeg respijt – één dag en één nacht met zijn vrouw.

En zo huwt men haastig in heel Oekraïne. Kseniia, witte en rode rozen onder haar arm, schoof de trouwring over de vinger van Roman op 20 maart in Kiev. Ze trouwden in militair gezelschap, in wat lijkt op een gaarkeuken of betegelde bedrijfskantine. Het bruidspaar oogt blij en relaxed.

En het pasgetrouwde stel Roman en Ivanna zien we staan voor een muurschildering van engelen in hartje Kiev. Dat was vorige week zaterdag. Er was een bos bloemen, maar er was geen vreugde. De oorlog lag als een rouwsluier over hun gezichten.