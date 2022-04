Duo OldenHermanns blinkt uit in simpel geruzie

Tegen het eind van Fckd! doet Lize van Olden een bezielde imitatie van klimaatactivist Greta Thunberg. „This is all wrong”, begint ze, met gebalde vuisten en samengeknepen ogen. Ze briest over bomen en gletsjers tot ze wordt gestopt door Anna Hermanns. „Hier luistert natuurlijk niemand naar. Te negatief.”

Fckd! is een absurdistische ‘klimaatcomedy vol infotainment’ en na Unsexed over millennialproblemen de tweede voorstelling van OldenHermanns. Via typetjes, anekdotes en liedjes bespreekt het cabaretduo de staat van het klimaat door subtiel te wijzen op onze onvolkomenheden. De coronacrisis was immers slechts een „generale repetitie”, zo concluderen ze in futuristische zilveren kostuums vanuit een toekomstig universum.

Hun toekomst met steden vol smog en een uitgedunde bevolking leren we kennen via scènes: moeder en kind rijden door bosbranden, een klimaatvluchteling uit de Randstad bedelt in Oost-Nederland om een bekertje havermelk, Wende en Claudia de Breij ketenen zich tijdens de overstromingen vast aan Carré en vrijwel alle mannelijke comedians zijn tijdens de Randstadcrisis verdronken in comedyclub Toomler.

Taalvondsten

De sketches zijn aardig, maar spelen – afgezet tegen de ernst van de klimaatcrisis – wel erg op de lach. Opmerkingen over natte sokken en het digitaal ‘gerenderde’ publiek komen vaak terug, en de metafoor van de kikker in het steeds warmer wordende water is nauwelijks origineel. Wel komt OldenHermanns hier en daar met mooie taalvondsten: zoals de vraag of je een climate warrior of climate worrier bent.

Een wending volgt als de voorstelling al ruim een uur op weg is: het duo werpt plotseling de pruiken af om zich af te vragen waar ze eigenlijk mee bezig zijn. Lekker makkelijk een voorstelling over de klimaatcrisis in de toekomst, tieren ze. Wat volgt is een prettige chaos met een co 2 -neutrale bingo, een klimaatquiz en een hallucinante scène waarin ze doen alsof ze Rob Jetten en Tata Steel zijn.

Daar blijkt OldenHermanns het krachtigst: in simpel geruzie over ‘taffeshete’ kostuums, kweekvlees en gelamineerde plastic bingokaarten. Als het vurig klimaatbetoog van Van Olden ontspoort in een veel te emotionele zedenpreek, voelt haar machteloosheid pas echt urgent.

Cabaret Fckd! Door Lize van Olden en Anna Hermanns. Regie: Maurits van den Berg. Gezien: 31/3, Stadsschouwburg Utrecht. Tournee t/m 11/6/22 Inl: oldenhermanns.com ●●●●●