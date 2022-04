Deze docu over conversie-therapie schreeuwt om een weerwoord

Tja, wat gebeurde er ook al weer 450 jaar geleden op 1 april? Ik denk dat menig tv-kijker het moest opzoeken. Ik wel. Hadden we de afgelopen woensdagen maar beter opgelet bij Het Verhaal van Nederland (NTR), die handige geschiedenisles van Daan Schuurmans. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky sprak donderdagochtend vanaf een scherm het Nederlandse parlement toe. Hij is op wereldtournee en net als een popster heeft hij voor ieder land een persoonlijk woordje voorbereid, bij voorkeur over een plaatselijk historisch oorlogstrauma. MH-17 en Rotterdam 1940 waren te verwachten, maar dat Zelensky de inname van Den Briel door de Watergeuzen paraat had, kwam als een verrassing.

Na alle juichende voorbeschouwingen, over de retorische gaven van de wereldster, viel Zelensky een beetje tegen. Toch had zijn Zoom-optreden meteen effect: de Tweede Kamer gispte de regering dat ze Oekraïne sneller en beter moesten helpen. We moeten toch iets doen!

Die drang om iets te willen doen, is begrijpelijk, maar niet altijd verstandig. Zo blijkt uit de tweedelige Zembla-documentaire over de vorige oorlog: Missie Afghanistan (NPO2). Journalist Bart Nijpels en zijn collega’s, die er al een stuk of elf Zembla’s over hebben gemaakt, blikken terug op de Nederlandse deelname aan de twintigjarige oorlog in Afghanistan.

Het eerste deel gaat over de missie in Uruzgan (2006-2010). De Nederlandse regering verkocht dat als een „opbouwmissie”: de militairen gingen meisjesscholen opzetten. Maar het was gewoon keihard vechten tegen de Taliban. De generaals b.d. en andere militairen die aan het woord komen, houden het netjes – niemand heeft blijkbaar zin om de toenmalige premier Balkenende nog eens voor leugenaar uit te maken. Eén dappere sergeant zegt: „Je zou het bijna als voorliegen van de Nederlandse bevolking kunnen zien.”

Het was nog vechten met één hand op de rug ook: het leger mocht maar elfhonderd man sturen. Daarom moest het heel veel beschermgeld betalen aan een enge, plaatselijke krijgsheer. Na vier jaar vertrok het leger alweer, na gerommel in Den Haag. Een generaal legde uit hoe het wel moet: „Wees vanaf het begin volstrekt helder: wat het Nederlandse belang is, wat het strategische doel is, en wat we er voor over hebben.”

Beladen vraag

Dankzij Netflix zijn documentaire-series in de mode. Vaak betekent dat: oprekken, uitweiden, en alles drie keer herhalen. Hadden ze het maar in één uur gepropt, denk je dan. Maar donderdag verscheen er op NPO3 een documentaire die juist schreeuwde om meer afleveringen. In Van de andere kant (VPRO) vraagt Tim den Besten zich af of hij als gay geboren is, of dat hij het is geworden.

Dat is een beladen vraag: gays hebben er juist hard voor gevochten om hun geaardheid als aangeboren en onveranderlijk erkend te krijgen, in plaats van als neurose, of pervers gedrag waar je iets aan kan veranderen. Tegelijk zien we in de LHBTQIA+-jongeren een verschuiving. Zij zeggen: gender en seksuele voorkeur zijn fluïde. Betekent het dat je ook iets anders kan worden? Dat je kan kiezen?

Het brengt Den Besten in het hol van de leeuw: op een Hongaarse conferentie over conversie-therapie: een christelijke methode om homo’s te ‘genezen’. Den Besten praat er met ‘ex-gays’ die zeggen voor vrije keuze te zijn: je bent niet gay, je kiest wel of niet voor de „gay lifestyle”. Het is gevaarlijke onzin die schreeuwt om een weerwoord, maar Den Besten is gekomen om te luisteren. Hij geeft een eerlijk en billijk beeld van de conversie-therapie, maar wat helpt het ons verder?

Van de andere kant voelt als een inleiding, want je blijft met veel vragen zitten. Gelukkig eindigt Den Besten gezellig met een Paarse Zaterdag op een middelbare school, waar LHBTQIA+ gevierd wordt, met schmink en vlaggetjes.