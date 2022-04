De wilde tuin

Met man en dochter (18) zit ik in de tuin. „Waar is jouw verwilderde stuk tuin eigenlijk?”, vraag ik aan mijn echtgenoot. Hij gaf zich op voor het project van NRC om een vierkante meter tuin te laten verwilderen. En ontving per post vier paaltjes om het stuk te markeren. „Ja”, zegt mijn dochter. „Dat vroeg ik me ook af. Waar staan die paaltjes nou?”

„Ik heb ze eruit gerukt”, zegt hij. „Ik doe niet meer mee.” „Hoezo niet?”, vragen wij. „De hele tijd had je het erover. Dat je graag mee wilde doen.” „Te veel werk”, zegt hij. „Je moet steeds van alles invullen.”

„En daarom”, zegt mijn dochter, „wordt het niks met mij. Dat komt door jou.”