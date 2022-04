De wereldvreemde elite en de gewone man

Soms is hij er ineens: de perfecte dag. Vorig weekend was het zover. Ik zat met vriendinnen in het park en alles werkte mee: de zon was warm, de lucht nog winterachtig fris, de wind amper merkbaar en de muziek verderop voor de verandering niet irritant. We dronken koude biertjes en ineens kreeg ik trek in kip. Nog geen kwartier later had ik de kip in mijn hand: een restaurant naast het park bleek barbecuekip te verkopen, geweldig gemarineerd, met knapperige lente-ui, en vooral zo lekker véél. Die ene dichtregel van Rutger Kopland kwam weer in me op: ‘toen werd het langzaam weer te mooi/ om waar te zijn’. Op zulke momenten verwacht ik dat iemand de kip uit mijn handen rukt en zegt: „Waar denk jij dat je dit aan hebt verdiend?”

Dat kun je een calvinistische gedachte vinden, maar het is een feit: ik heb dit niet verdiend. Het is dom geluk dat ik in een zonnig, vredig park verrukkelijke kip zit te eten, terwijl elders mensen honger lijden omdat hun vee sterft, zoals in Somalië. Daar slaat door klimaatverandering de droogte steeds vaker toe, schreef NRC-correspondent Koert Lindijer deze week in een reportage.

Een paar dagen later las ik dat mensen kwaad zijn over kabinetsplannen voor een vliegtaks en onderzoek naar een vleestaks. Het eerste zou inhouden dat vliegen 24 euro duurder wordt, het tweede dat vlees wat meer gaat kosten en vleesvervangers minder. De reacties kon je voorspellen. ‘Vliegen voor elite door hogere taks’, kopte De Telegraaf. De vleestaks is „elitair gedrag”, zei BBB-leider Caroline van der Plas bij Radio 1.

Nederlanders stoten dubbel zoveel CO 2 uit als de gemiddelde wereldburger. Onze vleesconsumptie stijgt nog steeds, net als het aantal vliegvakanties. De gevolgen van klimaatverandering merken wij dan weer mínder dan gemiddeld. Toch bestaat in Nederland het hardnekkige idee dat het elitair is om aan te sturen op een iets eerlijker verdeling van de lusten en de lasten in de wereld.

De verwarring ontstaat door het woord ‘elite’. Dat is op zich een neutrale term voor een bevoorrechte groep – in economisch opzicht, of cultureel, of politiek. Maar het begrip wordt vaak in negatieve zin gebruikt, vooral wanneer het gaat om de ‘progressieve culturele elite’ die haar levensstijl zou willen opdringen aan het gewone volk. In die betekenis zijn de woorden ‘elite’ en ‘elitair’ de laatste jaren door verschillende politici en opiniemakers gekoppeld aan de thema’s klimaat en duurzaamheid. Ineens hoor je overal over de ‘eco-elite’ en ‘klimaatdeugers’. „Gewone Nederlanders” hebben geen behoefte aan „elitaire maatregelen om het klimaat te redden”, aldus gewonemensenfluisteraar Sybrand Buma in 2018 in Elsevier.

Er is zo een frame ontstaan van een wereldvreemde elite die de gewone man op kosten jaagt omdat ze zo graag wil deugen. De nieuwsberichten over de vlieg- en vleestaks konden makkelijk neerploffen in dit frame. Als de accijns op tabak omhoog gaat, hoor je nooit dat roken ‘voor de elite’ wordt, maar de woorden ‘vliegtaks’ en ‘vleestaks’ leiden automatisch naar het eliteverwijt.

Het ‘duurzaamheid is elitair’-frame leidt de aandacht af van het werkelijke issue: dat wij in Nederland de elite van de wereld zijn, in de zin dat we erop los consumeren zonder (nog) met de gevolgen te worden geconfronteerd. Eigenlijk is dus juist het opeisen van een recht op onbelemmerde consumptie elitair: het gaat ten koste van mensen (en dieren) die het minder goed hebben of die nog niet geboren zijn. Het is elitair om zo vaak je maar wil een hamburger te kunnen eten, zonder je ooit te bekommeren om de gevolgen voor anderen.

Het ‘duurzaamheid is elitair’-frame belemmert het zicht op deze realiteit. Het is daarom niet alleen respectloos tegenover minder bevoorrechten, maar ook tegenover de Nederlanders die met het frame worden bespeeld. Dat ook hier sommige mensen moeite hebben rond te komen is een reëel probleem, maar dat betekent nog niet dat zij geen verantwoordelijkheid hebben in de wereld. Het frame tovert deze mensen om in pure slachtoffers, in plaats van ze voor vol aan te zien. Dat is pas betuttelend – veel meer dan een vlees- of vliegtaks.

