De vrouw zonder nieren, komt die ook?

Mijn zoon weer, Tobias, nu aan de telefoon vanuit Berlijn. Hij zit in het Charité (universitair medisch centrum) met een vrouw zonder nieren. Ze is uit Zaporizja gevlucht, straks gaan de Russen het ziekenhuis nog bombarderen, en ze moet elke week gedialyseerd worden. „Dat doen ze nu hier”, zegt hij. „Maar ze kan niet in Berlijn blijven, er is nergens plaats. Dus wil ik haar woensdag mee naar Nederland nemen. Kun jij even uitzoeken hoe ze bij jullie met zieke vluchtelingen omgaan? En in welk ziekenhuis ze terechtkan?”

Hou op, denk ik. Laat mij met rust. En ik zeg: „Ja, natuurlijk.” De volgende dag meld ik me op het Centraal Station in Amsterdam, waar Oekraïners zich na aankomst kunnen melden. De bewaker: „Hm, hm, ik ga kijken wie u te woord kan staan.” De medewerker van het Rode Kruis: „O, dat is een naar verhaal, zeg. Ik roep de locatiemanager voor u.” De locatiemanager: „Wat afschuwelijk, maar iedereen gaat mee in dezelfde stroom en ik raad u aan om contact op te nemen met het Rode Kruis in Berlijn.”

„Caritas zal ze bedoelen”, zegt Tobias. „Ze kunnen niets voor haar doen.” Intussen heeft hij nog een patiënt onder zijn hoede gekregen – hij doet het tolkwerk met de artsen – en nu weet hij het ook even niet meer. Ze is bijna blind. Ze kan nauwelijks lopen. En toch helemaal uit Marioepol gekomen. Haar zoons hebben haar op de trein gezet.

Dan krijg ik een appje van Lena, die sinds half maart in het souterrain van de benedenburen woont. „Zal ik voor vanavond borsjtsj koken?” Google vertaalt haar Russisch in het Nederlands. „Dit is een nationale Oekraïense soep, gemaakt van groenten. Wil je proberen?” Ze bakt ook pannenkoeken, met champignons en kaas. Smiley, smiley, smiley. Ze is Tobias’ schoonmoeder en komt uit Dnipro. „Ya, s neterpeniyem zjdu etogo”, app ik terug, in cyrillische letters, voor Google een fluitje van een cent. Nu maar hopen dat daar iets staat als: „Ik verheug me.”

Haar grootouders, mijn grootouders, zo ver zijn we na een paar avondjes eten en praten. Ik laat een foto zien van mijn oma en haar zeven zusters, Bunschoter boerinnen in klederdracht, de handen grof van het melken. Lena vertelt in voorzichtig Engels over het Oekraïense filmavondje waar ze met Tobias’ vader was. „Een film uit 1964. Vrouwen op het platteland. Ze zongen.” Ze laat horen hoe het klonk. Kattengejank. „Niet hoe Oekraïne is. We zijn een modern land.”

’s Nachts lig ik wakker, en niet voor het eerst sinds de oorlog is uitgebroken. Hier is het nog code roze, wat als het code zwart wordt? Dokter Zjivago, Het achtste leven voor Brilka, zoveel romans waarin je leest hoe het voelt als de overheid je huis aanwijst: drie gezinnen erbij. Waarom zou het hier niet gebeuren? Wat als Lena nooit meer terug kan? En die vrouw zonder nieren, neemt Tobias haar echt mee?

„Ze is opgenomen in het Charité”, appt hij woensdag vanuit de trein naar Amsterdam. „Bloedvergiftiging, de dreiging van multiple organ failure, en dat is dodelijk.” De opluchting die ik nu voel. Niet aardig. „Dus je komt alleen met Masja?”, app ik terug. Hij: „En Daminika, een vriendin van ons uit Belarus.” Ah, ja, Daminika. En die blijft hier ook? „Nee, hoor. Ze studeert in Berlijn en zij wil Amsterdam graag zien.”

’s Avonds na het eten kijken we naar een filmpje op YouTube dat onder Oekraïners viral is gegaan. Een oude man – wollen muts, vuist in de lucht – zegt tegen journalisten hoe Oekraïne na de oorlog weer kan worden opgebouwd. Geef hem tien Russische krijgsgevangen en hij zet ze aan het werk. Geef alle mannen tien krijgsgevangenen en na twee weken staat de boel weer overeind. „Stuur ze met de post of ik haal ze op, denk erover na, prezident Zelensky.” De beelden zijn verknipt, er zit muziek onder. Het is alsof de man rapt. Masja: „Geef mij tien krijgsgevangen en ik laat ze m’n scriptie schrijven.” Ze lacht. Die grap maken alle Oekraïners nu. Daminika wil ook graag tien krijgsgevangenen, ook voor haar scriptie, en dan gaan ze de stad in. Het is oorlog, maar vanavond zijn ze vrij.