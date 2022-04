De meid is in opmars

Onlangs werd een man doodgestoken in Rosmalen. Daarvoor werden „twee meiden” van zestien en zeventien opgepakt. Althans: dat kopte de NOS. Een uur later paste de NOS die kop aan. Er waren niet twee meiden, maar „twee verdachten” opgepakt. Elders was sprake van „twee meisjes” en „twee mensen”.

Die eerste NOS-kop verbaasde mij. Twee meiden? Wat had hier gestaan als de verdachten van het mannelijk geslacht waren geweest? Jongens? Knapen? Knullen?

De betekenis van het woord meid is sterk afhankelijk van de context. En in toenemende mate ook van de leeftijd van de gebruiker. Ik vroeg naar die gevoelswaarde op Twitter. Iemand schreef: „Dochter van 27 had het laatst over ‘een meid’ die ze kent en toen ik zei dat ik dat onaardig vond klinken, was ze heel verbaasd. Meisje klinkt alsof je het over een kind had, vond zij. En voor vrouw was het naar haar smaak nog te vroeg. Dus de gevoelswaarde verandert kennelijk.”

Oorspronkelijk, in de vijftiende eeuw, betekende meid ‘ongehuwde (jonge) vrouw, maagd’. Meid is zelfs uit dat laatste woord ontstaan. In de loop van de achttiende eeuw kreeg het een negatieve betekenis.

Oudere gebruikers ervaren dat vaak nog steeds zo. Zij vinden meid een neerbuigend woord. Tenzij je het met een ander woord inleidt. De Dikke Van Dale geeft als voorbeelden: een jonge, knappe, mollige, mooie, slimme, spichtige, spontane en stevige meid.

„Tegenwoordig wordt meid als geuzennaam gebruikt voor zelfbewuste vrouw”, schrijft een taalkundig naslagwerk. Het verwijst naar de bekende Postbus-51-slogan „een slimme meid is op haar toekomst voorbereid”. Die was tussen 1989 en 1992 te horen in een campagne om meisjes te stimuleren economisch zelfstandig te worden.

De NOS lichtte de wijziging meiden-zijn-verdachten niet toe. Wellicht had men aanvankelijk juist „twee meisjes” willen vermijden – meisje lijkt sinds een jaar of twintig op z’n retour. In 1980 had deze krant, toen nog een mannenbolwerk, het in een bericht over een 29-jarig meisje. Sindsdien daalt hun leeftijd en wordt dit label minder vaak gebruikt. Voor 22-jarige meisjes is de NRC-score momenteel: tien maal tussen 1986 en 2020.

Overigens ontstond meisje aan het eind van de zestiende eeuw als verkleinwoord uit meid. Het werd niet alleen gebruikt voor ‘kind van het vrouwelijk geslacht’, maar ook voor ‘huwbare, ongehuwde jonge vrouw’.

Opmerkelijk is dat meid steeds vaker opduikt in nieuwskoppen. „Hebben meiden een andere aanpak nodig bij de voetbaltraining of niet?”, meldde de NOS in 2018. Andere NOS-koppen zijn: „Meiden balen van voetbalclub met ‘boys’ in de naam” en „Dienstplicht voor meiden? Goede zaak, zegt militair in opleiding” – beide uit 2020. Hier zien we meiden dus inderdaad als geuzennaam.

Trouwens: die meiden/verdachten/meisjes/mensen in Rosmalen bleken te hebben gehandeld uit zelfverdediging.