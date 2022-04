De Kia Sportage: waarom het halve werk als het in één keer goed kan?

Het absurde is sinds Poetin en veel anderen het nieuwe normaal. Toch is het een momentje van reflectie waard dat een hybride Kia Sportage, een tussenmaatje-suv voor de particulier kopende middenklasse, op de markt komt met het motorvermogen van een klassieke Porsche 911.

De Kia Sportage GT-PlusLine 1.6 T-GDi Hybrid AT6 2WD, knappe rapper die het er in één keer uit krijgt, verwent het kijkersvolk van Tijd voor Max met 230 paarden. Toen Porsches honderden kilo’s lichter waren dan de 1.549 kilo van de Sportage, kon je daar als 911-man onderweg naar voetbal een fijn potje mee raggen. Terwijl moeder de vrouw en de koters, ik neem de taal en de gebruiken van die jaren voor het sfeerbeeld even over, thuis gezellig samen appeltaarten bakten, liet jij je 911 Carrera even Alle Hoeken Van De Kamer Zien. Nu is dezelfde beestachtige kracht veroordeeld tot een Koreaanse suv.

Omdat alles nostalgie wordt, vindt de gepensioneerde ex-Verstappen in zijn Sportage nog een enkele verwijzing naar zijn glorietijd vol ongelimiteerde mannenpret. De GT-Line heeft GT-logo’s in de voorstoelen en in de naam zit het woord Sport, alsof men er alsnog mee aan de boemel kan. Dat is niet het geval, hoewel de kuipvormige zetels hun gespeelde levensvreugde niet verhelen. De jaren zijn gaan tellen en de Sportage telt wreed mee.

Het is een vlotte, degelijke suv, geen uitverkoop maar niet te duur, het moet een Kia blijven. Stil als een isoleercel en haast letterlijk balk in het oog van de bestuurder. De ontwerper is de koning van de dode hoek. Je ziet geen donder van de wereld schuin achter de auto, waar het anders dan aan boord nog bruist van leven. Gelukkig, denk je, toont het digitale meterhuis in aanvulling op buitenspiegels en dodehoeksensoren camerabeelden van achteropkomend verkeer. Alleen verschijnen ze pas nadat je richting hebt aangegeven en wellicht een medeweggebruiker met je Russische roulette al een hartverzakking hebt bezorgd.

Het is een Kia, meer aanbeveling heeft een mens niet nodig. Hij is stil en ruim. Ook achter zit je redelijk, mits de verstelbare rugleuning van de achterbank niet te rechtop staat, want dan raakt het hoofd op een lang lijf te snel het dak. De bagageruimte is enorm, de instap voor en achter doenlijk, en afwerken doen Duitsers niet meer beter. Op het dashboard onthult het brede, tweedelige beeldscherm van de Kia EV6 een menu-layout waar een blind paard de weg kan vinden. De auto’s delen ook de briljante multifunctionele aanraakbalk die zich met één tip laat veranderen van klimaat- in multimediabedieningscluster. De inrichting van de middentunnel is een leermoment voor de EV6 en de Koreaanse zorgzaamheid blijft balsem voor de ziel. Bij het naderen van een tunnel blokkeert de Sportage automatisch de luchttoevoer van buitenaf tegen de uitlaatgassen. De door de handel uitgeperste en door de overheid tot bron van kostenoverlast geshamede Kia-senior zal zich gezegend voelen.

Financiële zelfmoord

Hij komt hipper voor de dag dan ooit. Toch voel je in de Sportage de geschiedenis op het gevoel en het geweten drukken. Vreemd hoe snel een auto met een brandstofmotor ouderwets wordt, terwijl je bij constante snelheden nauwelijks merkt dat hij loopt. Dat doet hij ook boven de 100 nergens continu, want als het even kan schakelt de aandrijflijn de viercilinder uit. Maar leg je de prijzen voor stekker-Kia’s en de Sportage naast elkaar, dan zie je het fossiele tijdperk stuiptrekken. Ze ontlopen elkaar nauwelijks. Elektrische Kia’s zijn zó goed en ook zonder een cent subsidie al zo concurrerend, dat de keus voor een hybride bij benzineprijzen boven de twee euro financiële zelfmoord is. De Sportage zal de afweging niet bemoeilijken. Met al zijn hybride raffinement is het best haalbare verbruik in druilerige wintermaanden 1 op 16. Je zou de plug-inversie kunnen nemen. Maar waarom het halve werk als het in één keer goed kan?

Particulieren, ook ouderen die tot nu niet verder keken dan hybride, nemen de stekkerauto sinds kort dan ook zeer serieus, hoor ik van dealers. Fascinerend: tot voor kort kon je hybrides nog als praktisch compromis verdedigen. Nu kannibaliseren merken met een kool en geit sparende voor-elk-wat-wils-diversificatiestrategie hun eigen koopwaar. De EV6 en Kia e-Niro zijn objectief bezien de doodklap voor de Sportage. Helemaal nu we door Poetin de zowel klimatologische als morele onaanvaardbaarheid van onfrisse energieleveranciers beseffen.