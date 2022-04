De chaos van verhuizingen levert een uitdagend zoekboek op

‘Morgen gaan we verhuizen!’ zegt Otis tegen zijn kameleon Sam. ‘Kijk, deze doos is voor jou.’ Hij houdt een doos omhoog waar hij gaatjes in geprikt heeft voor de frisse lucht. Maar Sam is plotseling verdwenen. In een prikkelend zoekboek volgen we Otis’ speurtocht naar zijn kameleon.

Met Morgen gaan we verhuizen maakt Maayken Koolen haar debuut als prentenboekenmaker. Eerder maakte al ze wel zoekboeken in samenwerking met andere auteurs, maar nu laat ze zien dat ze het ook alleen kan. Morgen gaan we verhuizen is zowel in beeld als vertelling een veelzijdig prentenboek.

Zo geeft Koolen schijnbaar moeiteloos diversiteit en plek. Dit doet ze zonder opgestoken vingertje en dikke laag moraal. Haar personages zijn gewoon wie ze zijn. Minderheden wellicht, maar ook weer niet zo bijzonder dat ze moeten worden uitgelegd. En dat werkt uitstekend.

Otis en zijn moeder zijn bijvoorbeeld met z’n tweeën. Het is niet zielig, het is geen probleem, het is gewoon zo. Ook is het verfrissend een prentenboek te zien met zwarte personages die gewoon zijn, zonder dat de maker in illustraties en tekst krampachtig benadrukt hoe bijzonder het boek is omdat er voor een zwart personage is gekozen. In Morgen gaan we verhuizen wordt in originele taal en beeld een overtuigend verhaal verteld over de chaos die verhuizen heet.

Spanningsveld

Koolen werkt met waskrijt en aquarelverf. Daarbij creëert ze een mooi spanningsveld tussen wat ze invult en wat ze openlaat. Borden, getekend in contouren, staan gestapeld op elkaar. Keukenkastjes worden juist massief doordat ze ingekleurd zijn. Het levert uitdagende platen op waarin je eindeloos kunt speuren. De vloer ligt bezaaid met kledingstukken: een onderbroek, een badpak, een sjaal, allemaal dwars door elkaar getekend. Op de grond staan halfvolle dozen. En tussen die rotzooi is ergens een kameleon die gevonden moet worden.

Naarmate de verhuizing dichterbij komt raken de bladzijden voller. Het rommelige lijnenspel in frisse kleuren vertelt het verhaal van de toenemende janboel, van reddeloosheid en de daadkracht die het wint. Koolen laat haar illustraties gepaard gaan met beeldende, ritmische zinnen. ‘Mama kan niet stilzitten, zoals Sam. Ze maakt steeds meer lege plekken.’

Nog steeds verstoppertje

Taal en beeld vullen elkaar mooi aan op deze bladzijden, waar de kameleon in verschillende kleuren verschillende verstopplekken vindt en weer verlaat. Als het tijd is om te gaan slapen en Sam er nog steeds niet is, ebt de kleur uit de illustraties. Otis moet het zonder zijn vriend stellen en dat is best een beetje griezelig zo in het zwart, maar de taal van Koolen klinkt door het donker heen: ‘Otis ligt wakker, in het donker groeien zijn oren. Er ritselt iets. “Sam ben jij dat?” fluistert Otis. “Spelen we nog steeds verstoppertje?”’

Koolen, die een opleiding poëzie afrondde aan de Schrijversvakschool en vijf jaar coördinator Kunsteducatie voor basisscholieren was, levert met dit werk een origineel zoekboek af met poëtische zinnen, dat smaakt naar meer.