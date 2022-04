De aarde slaat terug

In de Bibliothèque nationale de France, aan de oever van de Seine, bevinden zich de Globes de Coronelli. Twee reusachtige bollen, ieder met een doorsnede van vier meter. De een, nachtblauw, representeert de hemel, de ander de aarde. Ze zijn wat weggestopt, in een duister hoekje naast de cafetaria. Maar dankzij de belichting en de bijzondere mise-en-scène hebben ze hun oorspronkelijke magie weten te behouden.

De globes werden tussen 1681 en 1683 in Parijs vervaardigd door de beroemde Italiaanse cartograaf Vincenzo Coronelli en waren bedoeld ter meerdere glorie van Lodewijk XIV. Ze behoren tot de allermooiste in het genre, met verfijnde schilderingen en heldere kleuren. Het idee destijds was om ze in het Château de Versailles te plaatsen, maar dat gebeurde niet.

Marijn Kruk is historicus en journalist. Vanaf 11 april schrijft hij voor NRC om de week een column over ‘politiek en verbeelding van de klimaattijd’.

Na een eeuwenlange zwerftocht langs eerst koninklijke en vervolgens republikeinse paleizen belandden de globes ergens in een opslag. Ze werden opgeduikeld, gerestaureerd en in 2005 opnieuw aan het publiek getoond tijdens een sensationele expositie in het Grand Palais. Ik woonde net een jaar in Parijs en werd getroffen door het vakmanschap, maar ook door de vreemde combinatie van heerszucht en nieuwsgierigheid die uit de afbeeldingen op de aardse globe spreekt.

De late zeventiende eeuw: de kolonisatie is in volle gang, ontdekkingsreizigers stropen de wereldzeeën af. Voor de Braziliaanse kust laat Coronelli Franse schepen slag leveren met Nederlandse. Het eurocentrisme is zó onverbloemd dat het haast weer iets naïefs-onschuldigs krijgt. De wereld als je persoonlijke lusthof.

De notie van verantwoordelijkheid, dat er consequenties zijn, ontbreekt. Later was er de White Man’s Burden, en het stugge geloof dat daar een ideaal van Verlichting onder verscholen zat. Europa had een mission civilicatrice, voor zichzelf en voor de wereld. De wereldtentoonstellingen uit de tweede helft van de negentiende eeuw kun je zien als de etalage van dat ideaal, en die van 1900 in Parijs is er het summum van. Het Grand Palais werd voor deze gelegenheid gebouwd – een glazen tempel van de Rede en Vooruitgang.

Over het arbeidersvraagstuk werd driftig gedebatteerd, maar toch ontbrak er ook binnen het vooruitgangsidee een notie van consequentie. Namelijk wat dit voor de mensheid zelf betekende. Want al die stampende machines, rokende schoorstenen en door de Italiaanse Futuristen bewierookte automobielen kwamen met een prijs: de steeds snellere opwarming van de aarde.

Hier en daar legde een verdwaalde wetenschapper dat verband wel, maar het was pas de Club van Rome (1972) die de kwestie bij een groot publiek onder de aandacht wist te brengen. Desondanks bleef de uitstoot van broeikasgassen als CO 2 en methaan jaar na jaar toe nemen. En dat had consequenties, voor de stijging van de zeespiegel en de algehele stabiliteit van het klimaat. Het maakt dat wat we voorheen bestempelden als ‘de natuur’ niet langer de stabiele achtergrond van ons bestaan is.

Het Nieuwe Klimaatregime

Volgens de wereldberoemde denker Bruno Latour is het dan ook misplaatst om te spreken over ‘de klimaatcrisis’. Het woord ‘crisis’ impliceert immers dat het iets van voorbijgaande aard betreft, zei hij me toen ik hem tijdens de donkerste dagen van de lockdown opzocht in zijn Parijse appartement. Volgens Latour veranderen we van wereld, van een wereld die zich ontwikkelt en oneindige groei naar een wereld die zich ‘inwikkelt’ – zich bewust wordt van zijn beperkingen. Deze vat hij samen als het Nieuwe Klimaatregime. Hierin staat elke beslissing van enig gewicht onontkoombaar in verhouding tot het klimaat.

We hebben een nieuw geologisch tijdvak betreden klonk het de afgelopen jaren vaak, het Antropoceen. Je kunt het ook onvriendelijker zeggen: de mens is een ‘extinctie-event’ geworden. Van duizenden soorten, en misschien uiteindelijk wel van zijn eigen soort, wie zal het zeggen? Een tragische dimensie is er ook, want het evenement ligt in zekere zin achter ons.

Sinds wat de ‘Great Acceleration’ wordt genoemd (de periode van 1945 tot nu) zijn er dusdanig veel broeikasgassen in omloop gebracht dat er zich iets onomkeerbaars heeft voltrokken. Een beetje als een liefdesverhouding die stukloopt op dat slippertje dat er lang geleden is geweest en dat niet vergeven blijkt. Maar onze relatie met de aarde gaat door zolang we er als soort zullen zijn, en dus is niet langer de vraag of de aarde gaat opwarmen, maar hoeveel, en of de effecten enigszins beheersbaar zullen zijn.

Het ziet er niet goed uit.

Tegelijk is de term ‘mensheid’ hier enigszins bedrieglijk. Want om welke mens gaat het binnen het Antropoceen? Het is immers niet dankzij de bevolking van Mongolië of van Gambia dat we hier straks de dijken moeten ophogen. Het is de westerse, geïndustrialiseerde mens die verantwoordelijk is voor de bulk van de uitstoot, en binnen die categorie ook nog lang niet iedereen.

En het is ook niet ‘de mensheid’ die de gevolgen draagt voor de gevolgen ervan, althans niet in gelijke mate. In een wrede speling van het lot vallen de hardste klappen juist in het deel van de wereld dat het minste broeikasgassen uitstoot: verwoestijnde gebieden, laaggelegen archipels, kwetsbare moerasgebieden. Maar uiteindelijk komen we allemaal aan de beurt.

Of niet?

Gewoon even doen

In NRC betoogde de Israëlische historicus Yuval Noah Harari eerder dit jaar dat we voor slechts 2 procent van het jaarlijkse mondiale bnp de wereldeconomie klimaatneutraal kunnen maken. Met zijn team had hij zich over ingewikkelde rapporten en academische studies gebogen, „omringd door een wolk van getallen”. „We kunnen eindeloos kibbelen over de getallen en sleutelen aan de modellen”, schreef Harari. „De essentiële boodschap is dat het maar een paar procent van het wereldjaarinkomen kost om de Apocalyps te voorkomen.”

Kwestie van gewoon even doen.

Maar als het op papier allemaal zo eenvoudig is, waarom blijkt het in het echt dan toch steeds zo ingewikkeld?

Dat is omdat Harari’s ‘mensheid’ evenzogoed problematisch is. Zo gaat hij voorbij aan de politieke dimensie, aan het feit dat de mensheid in zichzelf verdeeld is. Wat betreft belangen, maar ook wat betreft ideeën.

Ook de individuele mens is in zichzelf verdeeld. Half maart schoot de temperatuur op zowel de Noord- als de Zuidpool ineens tot recordhoogte omhoog. In het nieuws ging het vooral over de klap die de acteur Will Smith tijdens de Oscarceremonie uitdeelde aan de presentator die zijn vrouw beledigde. „This is the way the world ends”, tweette de Britse klimaatactivist George Monbiot gefrustreerd. Hij heeft een punt. Tegelijk: hoeveel klimaatellende kan een mens verdragen?

Het is niet dankzij de bevolking van Mongolië of van Gambia dat we hier straks de dijken moeten ophogen

De inval in Oekraïne laat zien waartoe een groep mensen in staat is wanneer deze wordt bedreigd. In het licht van een acute existentiële dreiging zijn bestaande conflicten binnen de Oekraïense samenleving aan de kant gezet en is er grote eensgezindheid om de Russen te verslaan. Is het probleem met klimaatverandering dan niet gewoon dat de verandering te traag gaat? Dat we weten dat het een probleem is, maar dat niet zo direct voelen? De dreiging is existentieel, maar niet acuut. Dat gaat een enkele storm, een hete zomer of een flash flood echt niet veranderen.

Het beeld van de spreekwoordelijke kikker in een pan koud water op het vuur dringt zich op. Toch doet dat de werkelijkheid tekort, want steeds meer mensen zien het gevaar wél. En ook de politiek ageert, denk aan de Europese Green Deal.

Tegelijk gaapt er een kloof tussen het „actie, actie, actie” van premier Rutte (op de Klimaattop in Glasgow afgelopen november) en de beslissing van de Duitse kanselier Scholz om honderd miljard euro extra aan de Duitse defensie te gaan uitgeven, in reactie op de Russische inval in Oekraïne.

Het ene existentiële gevaar is kennelijk het andere niet, in ieder geval nog niet.

Maar wie het ook voor het zeggen heeft, in een liberale democratie of in een hypothetische ecodictatuur, in alle gevallen is het een race tegen de klok. Of je nu meent dat we er binnen het kapitalisme niet uitkomen en onze manier van produceren radicaal moeten omgooien, of dat je vertrouwt op een technologische Deus Ex Machina die uit de hemel neer zal dalen, een ‘fix’, die onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen kan wegnemen.

Volgens Bruno Latour staan we aan de vooravond van een Copernicaanse wending in ons denken, zoals in de zestiende en zeventiende eeuw. Hoe stellen we ons dat voor? Wat betekent dat voor de ordening van onze politiek? Welke verhalen vertellen we daarbij? En op welke manier? Als columnist zal ik deze vragen vanaf deze maand onderzoeken en probeer ik de dilemma’s bloot te leggen die erachter schuilgaan.

Welke noties en ideeën moeten op de schop? In elk geval is dat Coronelli’s voorstelling van een planeet die zich gedwee onderwerpt aan onze veroveringsdrift en exploitatiezucht. Zoals de door Europa gekoloniseerde volkeren tenslotte in opstand kwamen en hun juk afwierpen, zo slaat nu ook de aarde terug. Naïeve onschuld is nu niet alleen misplaatst; ze is levensgevaarlijk.