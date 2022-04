Ondernemers staan na corona voor dilemma: schuld aflossen of investeren?

Er heerst een „paniekerig” sfeertje in de evenementenbranche, zegt ondernemer Tymo Dijkstra (42), die met zijn bedrijf Piepers & Rund foodtrucks en barcontainers op festivals levert. Dijkstra heeft veel zin in het aanstaande festivalseizoen, maar de branche worstelt nog met de gevolgen van de coronacrisis, zegt hij. Veel bedrijven werden in leven gehouden door overheidsregelingen als de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en uitstel van belastingbetalingen. Dat stopt per 1 april.

Het is een logisch moment: Nederland is weer open, winkels en horeca draaien veelal weer op volle kracht. Volgens het kabinet verstoren de steunmaatregelen de economische dynamiek en houden ze mogelijk bedrijven overeind die niet levensvatbaar zijn. De heropening van ondernemingen dicht voor een deel het financiële gat dat de steunstop er achterlaat. Tegelijkertijd zitten veel ondernemers met hoge schulden. Sommigen twijfelen over nieuwe investeringen.

Dijkstra heeft een „flinke achterstand” bij de fiscus opgelopen, zo’n 70.000 euro. „In een normale situatie zouden we dat misschien in één keer aflossen, maar dat gaat nu niet lukken. Hoe snel wel, hangt af van het seizoen dat we gaan draaien. In de wintermaanden moeten we ook nog teren op het geld dat we in de zomer verdienen.”

Hij overweegt de helft in één keer af te lossen, en de andere helft gespreid over vijf jaar terug te betalen.

Stilletjes hoopt Dijkstra nog op kwijtschelding van de belastingschuld of steun voor een overbruggingsperiode. „De fiscus stelt zich begripvol op, hoor, maar ik vind dat we meer verdienen nadat het seizoen keer op keer geannuleerd werd.”

Tymo Dijktra van Piepers & Rund vindt het op dit moment te riskant om nieuwe investeringen aan te gaan. Foto Denise Pronk/ Piepers & Rund

Vooruitbetalingen

Het festivalseizoen gaat in april van start, maar pas in mei ontvangt Dijkstra de eerste betalingen. April wordt daardoor een „lastige maand”, die hij graag had overbrugd met nog één maand steun. „Gelukkig zijn er wel opdrachtgevers die met ons meedenken over eventuele vooruitbetalingen. Maar niet iedereen heeft dat geluk.”

Hoewel zijn seizoen al volgeboekt is, vindt Dijkstra het op dit moment te riskant om nieuwe investeringen aan te gaan. Terwijl het eigenlijk wel nodig is: in augustus vorig jaar verwoestte een brand de loods waarin zijn spullen stonden opgeslagen. „Daar lagen ook de ingeslagen hamburgers. Het was één grote barbecue.” Ook drie foodtrucks gingen verloren. Inmiddels heeft Dijkstra één nieuwe truck gekocht.

Dat hij twijfelt over investeren komt onder meer door de onzekerheid van de afgelopen twee jaar. „Telkens dachten we dat we weer konden, en telkens werd alles tóch weer geannuleerd. Hoe kan ik ervan uitgaan dat dat niet weer gebeurt en ik al mijn investeringen voor niets doe?”

Het wordt nu eens tijd geld te verdienen, in plaats van schulden te maken Tymo Dijkstra bedrijfseigenaar

Hij zou wel een extra bestelbus en een koelwagen kunnen gebruiken – samen zo’n 15.000 euro – maar stelt dat nog even uit. „We zouden daar wel een lening voor kunnen aanvragen, maar dan steek je jezelf alleen maar dieper in de schulden. Het wordt nu eens tijd geld te verdienen, in plaats van schulden te maken.”

Bovendien, zegt Dijkstra, is zijn eigen vermogen na twee jaar stilstaan inmiddels negatief. „In 2019 hadden we de zaken financieel goed voor elkaar. We waren zuinig geweest, hadden veel geïnvesteerd en een groot eigen vermogen opgebouwd. Dat is allemaal verdampt.”

Ook voor Bregje Mols (30), eigenaar van plantaardig restaurant Focus Foodbar in Tilburg, liepen de schulden hoog op. Dat is geen reden voor terughoudendheid: „Als ik de keus heb tussen nu afbetalen of nu investeren, kies ik voor investeren.”

Zo wil ze een nieuwe luifel voor het terras, een kassasysteem voor buiten en nieuwe stoelen voor binnen. „Ik had al best wat schulden gemaakt toen ik tweeënhalf jaar geleden mijn restaurant opende. Van een paar duizend euro meer of minder schrik ik niet.”

Kledingwinkeleigenaar Richard Lopes Mendes uit Rotterdam. Foto Merlin Daleman

Tweede zaak

Aan de coronaperiode heeft Mols een schuld van ongeveer 19.000 euro overgehouden. Aflossen mag gefaseerd in een periode van vijf jaar. „Het scheelt een hoop dat je het over die jaren kan uitsmeren. Verder heb ik geen hypotheek en geen kinderen, wat enige financiële vrijheid biedt.”

Zonder overheidssteun was het restaurant zeker failliet gegaan, zegt Mols, maar nu het weer draait, is de steun niet meer nodig. „We maken geen dikke winst, maar de rekeningen kunnen betaald worden.”

Wat nog wel even moet wachten, is de tweede zaak die ze wil openen. „Ik kijk wel een beetje om me heen, maar eerst moeten we dit weer op de rails krijgen.”

Hetzelfde geldt voor Richard Lopes Mendes, eigenaar van de Rotterdamse kledingzaak Clan de Banlieue. Hij denkt eraan een nieuwe zaak te openen – sterker: „Ik denk aan honderd winkels openen” – maar ook uitvoering van dat plan zal nog even duren. „Alles op z’n tijd. We moeten nu eerst terugkomen op het oude niveau.”

Ook met andere uitbreidingsplannen, zoals meer personeel aantrekken, wacht hij nog even tot het herstel inzet. Over twee weken presenteert hij een nieuwe collectie. „Dat wordt een cruciaal moment in het herstel: het begin van een nieuw seizoen.”

Spannend vindt hij het niet. „We kennen onze consument goed. Online hebben we die de afgelopen twee jaar ook kunnen bereiken. Hopelijk wordt dat nog meer, nu klanten kleding weer kunnen aanraken.”

Lopes Mendes durft niet in te schatten wanneer het oude niveau weer bereikt is, maar hoopt dat de nieuwe collectie zorgt voor volle winkels. „We zitten op een plek waar mensen niet zomaar langskomen, je moet ons echt kennen. Toeristen zoeken ons vaak op, dat zal nu ook weer toenemen.”

Ook Dijkstra van Piepers & Rund denkt nog niet aan groei. Sterker: hij wil het dit jaar vooral rustig aan doen. „Ik vind het allemaal best spannend, dus we gaan rustig inkomen. Eén of twee festivals per weekend, in plaats van drie of vier.” Hij staat dit jaar onder meer met zijn foodtruck en barcontainers op Woo Hah!, Defqon en Mysteryland.

Soort groeispurt

Lopes Mendes ontving, in tegenstelling tot Mols en Dijkstra, geen overheidssteun. Toen het coronavirus uitbrak, zat Clan de Banlieue middenin „een soort groeispurt” – het resultaat van „het harde werk dat we hadden gedaan in de periode vlak voor corona”. Met de lockdowns stagneerde de groei, „terwijl die anders verder door was gezet”.

Omdat het bedrijf meer inkomsten binnenkreeg dan in voorgaande jaren, maakte het geen aanspraak op coronaregelingen. „Onterecht”, vindt Lopes Mendes. „Wij hebben ook de winkels moeten sluiten.”

Net als Dijkstra heeft Lopes Mendes er weinig vertrouwen in dat de heropening van alle bedrijven een blijvende zaak is. „We zijn open, dat is fijn. Maar ik moet nog maar zien of dat straks de hele winter lang zo blijft.”

Zo niet, dan heeft Lopes Mendes altijd nog de mogelijkheid van online verkoop. Die optie hebben Mols en Dijkstra niet. Dijkstra: „Als het weer misgaat, houd ik ermee op.”