Carmen Herrera (1915-2022) was 106 jaar en nog lang niet klaar

Haar eerste kunstwerk verkocht ze op haar negentiende, maar pas rond haar negentigste werd ze een internationaal gevierd abstract schilder. „Er is een gezegde dat als je maar lang genoeg wacht, de bus vanzelf komt”, zegt Carmen Herrera in de documentaire The 100 Year Show. Lachend: „Nou, ik heb bijna een eeuw gewacht!” Haar eerste grote solotentoonstelling was in 2016, een paar maanden na haar 101ste verjaardag. Onlangs overleed de kunstenares op 106-jarige leeftijd.

Dat het zo lang duurde voor de geometrisch abstracte schilderwerken van de Cubaans-Amerikaanse Herrera ontdekt werden, is eigenlijk opmerkelijk. Toen ze in de jaren vijftig neerstreek in New York was abstracte kunst en vogue. Haar werk had echter niets van het grootse, rommelige en explosieve abstract expressionisme van Jackson Pollock of Willem de Kooning. Herrera maakte afgemeten, rechtlijnige kunstwerken waarin ze enkele kleuren contrasteerde. Dat ze genegeerd werd, kwam waarschijnlijk niet omdat de wereld nog niet klaar voor was voor haar stijl: Herrera’s vrienden Leon Polk Smith en Barnett Newman, die ook ‘schonere’, vaak geometrisch georiënteerde werken maakten, braken wel door.

Het probleem was dat ze uit Cuba kwam en vooral dat ze een vrouw was. Galeriehouder Rose Fried, bekend vanwege het boeken van zeer avant-gardistische kunstenaars in New York, overwoog Herrera een solotentoonstelling te geven. Dat ging niet door – omdat ze een vrouw was. „Het voelde als een klap in mijn gezicht. Voor het eerst voelde ik wat discriminatie was, het is iets verschrikkelijks”, zei Herrera tegen de Britse krant The Observer. „Alles werd gedomineerd door mannen, niet alleen kunst.”

De inmiddels bejaarde kunstenares hield al geen rekening meer met bredere erkenning toen haar goede vriend en zakenwaarnemer Tony Bechara in 2004 een dinertje had met Frederico Sève, eigenaar van de Latin Collector Gallery in New York. Sève wilde een expositie met drie vrouwelijke geometrische schilders, maar een was uitgevallen. Bechara toonde hem werken van Herrera, waarop ze direct geboekt werd.

Werken van Carmen Herrera op een expositie in Milaan. Foto ANP/Getty

Opeens buitelden kunstcritici over elkaar heen om Herrera’s werk de hemel in te prijzen. „Hoe hebben we deze briljante composities kunnen missen?”, schreef Laura Cumming, de vooraanstaande Britse kunstcritica van The Observer. Ze noemde Herrera „de ontdekking van het decennium”. Een ander beslissend moment in Herrera’s artistieke carrière was een solotentoonstelling in het prestigieuze Whitney Museum of American Art in 2016. Hierna volgden exposities in onder meer het Museum of Modern Art, de Lisson Gallery en Tate Modern. Herrera was nog lang niet klaar: ter ere van haar 107e verjaardag in mei stonden nog twee tentoonstellingen gepland in het Londense Royal Opera House en in de Lisson Gallery in haar woonplaats New York.

Carmen Herrera werd in 1915 geboren in de Cubaanse hoofdstad Havana. Haar vader, een in Cuba beroemde journalist, stierf toen ze twee was. Haar feministische moeder zou haar leven een rolmodel blijven, zeker toen Carmen zelf te maken kreeg met seksisme. Op haar achtste kreeg ze haar eerste schilderlessen en ze voltooide erna een kunstopleiding. Een studie architectuur maakte ze niet af, maar het vakgebied zou een enorme rol spelen in haar geometrische schilderijen.

Carmens broer werkte in de Verenigde Staten en nodigde een keer een Amerikaanse vriend uit in Havana, Jesse Loewenthal genaamd. „Hij en ik werden vrienden en toen iets meer dan vrienden”, zegt een ondeugend lachende Herrera in The 100 Year Show. Ze trouwden in 1939 en verhuisden naar Parijs („mijn gelukkigste jaren”), waar Herrera zich onderdompelt in de kunstkringen. In 1954 verkassen ze naar New York, waar Loewenthal docent Engels wordt en Herrera in relatieve obscuriteit aan haar kunst werkt.

Loewenthal, die in 2000 op 98-jarige leeftijd overleed, heeft de doorbraak van zijn eega niet meer mogen meemaken. „Iedereen zei dat Jesse dit [succes] van bovenaf heeft geregeld”, vertelt Herrera hoofdschuddend aan The New York Times. „Ja vast, Jesse op een wolk. Ik heb echt heel hard gewerkt. Misschien lag het gewoon aan mezelf.”

Het had ook een voordeel dat ze zo lang onopgemerkt bleef. „Ik kon doen wat ik wilde.” Maar dat wil niet zeggen dat Herrera de waardering op latere leeftijd niet waardeerde. „Het verbaast me en verheugt me”, vertelde ze in 2009 aan The New York Times. Haar werken werden toen al voor tienduizenden dollars per stuk verkocht. Rijkdom zocht Herrera niet, maar door de inkomsten kon ze thuiszorg inhuren en ook na haar honderdste kunst blijven maken. „Anders zou ik in een verzorgingshuis eindigen en dat lijkt me vreselijk.”

Door de jaren heen werd Herrera vaak gevraagd hoe ze het al die decennia volhield als kunstenaar, ondanks uitblijvende aandacht voor haar werk. „De schoonheid van de rechte lijn” dreef haar naar eigen zeggen, maar vooral: „Ik doe het [kunst maken] omdat ik het moet doen. Het is een roeping.”