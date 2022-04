Bijt de sjeik uit Abu Dhabi zijn tanden stuk op NAC Breda?

Toen Levien den Boer (39) afgelopen weekend ging kijken bij het eerste elftal van VV Baronie, de hoogst spelende amateurclub in Breda, kwam hij in de eerste plaats niet voor het voetbal. Den Boer wilde de sfeer proeven, het clubgevoel ervaren, zien of er veel vrijwilligers rondliepen. Wat hij zag, beviel hem. „Ik dacht: dit zou een belangrijk deel van mijn leven kunnen worden,” zegt hij. „Baronie zou voor mij zijn als methadon. Niet het echte werk, maar het beste alternatief zonder heroïne”.

Zijn heroïne, dat is NAC, de profclub in Breda waar Den Boer al sinds zijn vierde naartoe gaat. Hij ontmoette er zijn vrienden, hield jarenlang een nieuwssite bij over NAC en maakte talloze podcasts over de club. Den Boer, in het dagelijks leven communicatieadviseur bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, ziet NAC niet als een verslaving waar hij vanaf wil. Maar als de eigenaren hun zin krijgen met de verkoop van de club, ziet hij geen andere mogelijkheid. „Dan lever ik mijn kaart in, dan ga ik niet meer,” zegt Den Boer.

De grootaandeelhouders van NAC, drie gefortuneerde zakenlieden die samen ongeveer twee derde van de stukken bezitten, willen de club verkopen aan Manchester City. Of preciezer: aan de City Football Group (CFG). Dat is het voetbalconglomeraat van sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan, lid van de koninklijke familie van Abu Dhabi. Als het aan de huidige eigenaren ligt wordt NAC voor naar verluidt zo’n 7 miljoen euro onderdeel van een soort franchiseonderneming waartoe behalve topclub Manchester City ook onder meer SK Lommel, Troyes AC, Melbourne City, Girona FC, New York City FC en Mumbay City FC behoren. Of de deal doorgaat hangt af van het oordeel van Stichting Noad, een vierkoppig orgaan met vertegenwoordigers uit jeugdopleiding, fans en oud-spelers dat een ‘gouden aandeel’ bezit en waakt over cultuur en tradities van de club. Wijzen zij de overname af, dan moeten ze binnen zes weken met een alternatief komen.

Traditie van financiële problemen

Grootaandeelhouder Wim van Aalst ziet in CFG de ideale koper voor NAC. In tegenstelling tot de Bredase club, middenmoter in de Eerste Divisie met een omzet van zo’n 9 miljoen euro en een lange traditie van financiële problemen, heeft het City-concern een enorme financiële slagkracht. Bovendien: „Bij City gaat het alleen en uitsluitend over voetbal”, schreef Van Aalst begin deze week in een brief aan kleinere aandeelhouders. „Hun netwerk is de beste garantie om terug te keren naar de Eredivisie”. Volgens transportondernemer Van Aalst, die de regie heeft in het verkoopproces, zit „de ambitie om succesvol te zijn bij City in de genen”.

De fanatieke achterban van NAC is niet onder de indruk van die argumenten. Binnen een half uur nadat de club bekend had gemaakt dat er overeenstemming was tussen City en de aandeelhouders, hadden de verschillende supportersgroepen (‘geledingen’) een gezamenlijk standpunt bepaald: ze moesten City niet. De Engelsen hielden nog een presentatie in Breda om de fans alsnog te overtuigen van hun plannen. Ze beloofden zich „intens” te verdiepen in de clubcultuur. Het ging over investeringen in het eerste elftal, de jeugdopleiding, „gepassioneerd, aanvallend voetbal”. Allemaal vergeefs. Voor de harde kern is het idee dat NAC zijn autonomie opgeeft en filiaal wordt van een wereldwijd franchisebedrijf onverteerbaar. De ochtend na de presentatie reisden Bredase supporters naar Manchester, Lommel en Troyes om spandoeken aan de stadionpoorten te spijkeren: ‘Stay out of our territory. NAC is not a City Group story’.

Dat fans en eigenaren verschillend denken over wat goed is voor de club, is niet verrassend. De onderlinge relatie wordt gekenmerkt door wantrouwen en verwijdering. Supporters verwijten aandeelhouders en directie wanbeleid en verantwoordelijkheid voor het jarenlange sportieve verval. Dertien trainers versleet NAC in de voorbije tien jaar, bestuurders kwamen en gingen alsof het interim-functies betrof. Beleidsmakers bij de club vinden juist dat de fanatieke achterban een ongezonde invloed heeft, voortdurend onrust stookt. Eind vorig seizoen escaleerde de situatie al eens toen trainer Maurice Steijn onder grote druk van supporters vertrok omdat hij zich bedreigd voelde (de politie zei later dat er niets strafbaars was gebeurd). De drie grootaandeelhouders, in 2014 ingestapt, kondigden daarop aan hun belangen in de club te zullen verkopen.

Tegelijkertijd staat de strijd om het eigenaarschap van NAC voor iets groters, iets wat de club overstijgt. Het gaat om de houdbaarheid van het traditionele idee van een kleine, autonome profclub als onderdeel van én voor de lokale gemeenschap tegenover de moderne benadering van een voetbalbedrijf zoals de City Football Group. Voetbal door de blik van een consultant: als mondiale entertainmentindustrie waarin schaalvoordelen voor het grijpen liggen, efficiëntieslagen te maken zijn en financieel rendement leidend is.

Walt Disney

Het City-model vindt zijn oorsprong omstreeks 2006, toen Manchester City nog een relatief kleine club was die ternauwernood degradatie uit de Premier League ontliep. Van Sjeik Mansour had niemand nog gehoord in de Noord-Engelse stad. In februari van dat jaar hield de Spanjaard Ferran Soriano, voormalig consultant en destijds financieel directeur van FC Barcelona, een presentatie aan de Universiteit van Londen waarin hij zijn visie voor de toekomst van het betaalde voetbal uiteenzette. Dankzij de razendsnel groeiende inkomsten uit tv-rechten en merchandise zou een handvol topclubs zich ontwikkelen van circusachtige ondernemingen gericht op lokaal vermaak tot „entertainmentbedrijven zoals Walt Disney”, vertelden de slides van Soriano. Hij voorzag „mondiale franchiseconcerns met krachtige merken”, gekoppeld aan „kleine lokale [clubs]”.

Bij FC Barcelona kon Soriano zijn plan niet uitvoeren. In 2008, hetzelfde jaar waarin Sjeik Mansour eigenaar werd van Manchester City, vertrok Soriano bij Barca vanwege ruzie in het bestuur. Vier jaar later werd hij directeur bij City en begon de bouw van de City Football Group. Volgens een Amerikaans model. Met dat verschil dat voetballers – in tegenstelling tot basketballers uit de NBA of honkballers uit de Major League – waarde vertegenwoordigen in de vorm van transfersommen. Dat maakt de creatie van een voetbalconglomeraat financieel nog aantrekkelijker. Je kunt jonge talenten ervaring laten opdoen bij kleinere clubs binnen het concern zodat ze meer waard worden, om ze vervolgens te promoveren binnen de groep of te verkopen.

„Wij geloven (…) dat de handel in niet-kernspelers winstgevend is,” vatte CFG het samen in een vertrouwelijk talentontwikkelingsplan dat enkele jaren geleden uitlekte via Football Leaks. „Het uitlenen van spelers is de beste route voor het ontwikkelen van spelers en het creëren van waarde.” De club verwachtte een rendement van 24 procent op de investeringen.

„In theorie hebben alle betrokkenen partijen er baat bij,” zegt voetbaleconoom Kieran Maguire (Universiteit van Liverpool) over de strategie van City. „Het moederbedrijf in de vorm van merkbekendheid, talentontwikkeling en de mogelijkheid op grote schaal te experimenteren met nieuwe voetbalinzichten. De kleine clubs doordat ze toegang krijgen tot kennis, faciliteiten en een reservoir spelers dat anders onbereikbaar blijft.” Volgens Maguire is de drijfveer voor CFG om Europese clubs toe te voegen aan het concern nog groter geworden door Brexit. Sindsdien kan City namelijk geen EU-spelers jonger dan 18 jaar naar Engeland halen. Satellietclubs bieden dan de mogelijkheid jonge Europese talenten toch vast te leggen.

Lees ook: Cultclub NAC, het zorgenkind van Manchester City (2018)

In Breda zijn ze al jaren bekend met de veronderstelde voordelen van het City-model. NAC ging in 2016 een samenwerking aan met de club uit Manchester. Die investeerde in het trainingscomplex en stuurde iedere zomer een handvol huurspelers naar Breda, onder wie smaakmakers als creatieve middenvelder Manu García, aanvaller Thierry Ambrose en verdediger José Angeliño. NAC hoefde alleen kost en inwoning te betalen, de salarissen kwamen voor rekening van City.

De euforie was niettemin van korte duur. Andere huurlingen van City bleken veel minder goed, soms zelfs ronduit slecht. Maar NAC had wel een inspanningsverplichting om geleende spelers minimaal de helft van het aantal speelminuten in de Eredivisie op te stellen, tegen zelfs driekwart van de beschikbare speeltijd in de Eerste Divisie, waar de club al gauw belandde. De ‘droom’, zoals de toenmalige algemeen directeur van NAC het bij aanvang van de samenwerking had genoemd, om de grote sterren uit de Champions League in het NAC-stadion te zien spelen, bleef precies dat: een droom. Vorige zomer liep de vijfjarige afspraak met City af, ze werd niet verlengd.

Schrikbeeld

Een deal met City is dus geen garantie voor sportief succes, weten NAC-supporters. Dat beeld wordt bevestigd door een blik over de grens, bij City-satellieten SK Lommel en Troyes. Laatstgenoemde staat vijftiende in de Franse Ligue 1 en is nog niet veilig voor degradatie. Lommel, in de zomer van 2020 ingelijfd door CFG, staat voorlaatste op het tweede niveau in België en versleet dit seizoen drie trainers. Voorzitter Paul Kerkhofs zei vorig jaar in een interview dat City plannen heeft voor een kleiner stadion en vooral wil inzetten op de „digitale beleving” voor mensen die thuis naar wedstrijden kijken.

Het is een schrikbeeld voor fanatieke NAC-supporters, zoals Levien den Boer. Ondanks het akkoord tussen aandeelhouders en City heeft hij goede hoop dat de deal afketst. Den Boer verwacht dat Stichting Noad de overname door CFG afwijst omdat die indruist tegen alles waar NAC voor staat, zegt hij. Supporters en sponsors zouden al bezig zijn een alternatief bod voor te bereiden. Ook Karel Vrolijk, een lokale bouwondernemer die in de race was om NAC te kopen voordat City zich meldde, laat weten nog steeds belangstelling te hebben.

Den Boer: „Ik kijk nu al uit naar de eerste thuiswedstrijd nadat City is afgehaakt. De sfeer in het stadion zal dan elektrisch zijn.”