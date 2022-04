Bij windpark Beta is de lakschade door Julietta D nog te zien

Het was een klusje dat ogenschijnlijk weinig voorstelde. De bijna vierhonderd meter lange Pioneering Spirit tilde met een van zijn hijskranen in een paar uur het transformatorplatform van het windpark bij Scheveningen in zijn metalen constructie. Het is het grootste schip ter wereld, gebouwd om olieplatforms te ontmantelen, maar als het woensdag na zijn klus wegvaart, lijkt het op volle zee niet eens zo heel groot.

Het opgetakelde transformatorplatform, goed voor 4 miljoen kilo, gaat een centrale rol spelen in het stroomtransport van het windpark Hollandse Kust Zuid naar het vasteland. Het hijswerk was dan geen probleem, maar de zorgen bij Tennet, de eigenaar van het Nederlandse hoogspanningsnetwerk, waren vooraf groot. Het doorgaan van de plaatsing was immers tot het laatst onzeker.

Twee maanden geleden werd het metalen onderstel tijdens storm Corrie door de stuurloze Julietta D geramd. „Gelukkig door de voorkant van het bulkschip”, zegt projectleider Jaap Nijland van Tennet, „daar zit minder massa. Uiteindelijk heeft het alleen tot een lichte beschadiging geleid. Maar maandag wisten we na de laatste onderzoeken pas zeker dat de opbouw erop mocht.”

Voor de kust van Scheveningen worden 140 windmolens gebouwd. Foto David van Dam

Reddingspakken

De schrik zat er goed in bij de medewerkers, op die stormachtige dag in januari. „De inmiddels onbemande Julietta D was eerst rakelings langs het andere platform van ons gevaren, waar al druk werd gewerkt. Daar stonden honderd man in reddingspakken klaar voor het geval het schip het platform zou rammen.”

Nijland doet zijn verhaal aan boord van het bevoorradingsschip DP Galyna dat door Tennet afgelopen woensdag was gecharterd. Als de schade door de aanvaring groter was geweest, had de vertraging in het windpark tot twee jaar kunnen oplopen. Wie op enkele tientallen meters afstand langsvaart, kan de schade op de felgele buizen nog zien.

Twee platforms van Tennet moeten vanaf eind volgend jaar de opgewekte stroom van het windpark Hollandse Kust Zuid naar het vasteland geleiden. De eigenaren Vattenfall en BASF plaatsen er vanaf komende maand 140 windmolens die samen goed zijn voor een vermogen van 1,5 gigawatt. Als eind volgend jaar de laatste turbine is geplaatst, zal dit windpark van 2 miljard euro – ongetwijfeld voor korte tijd – het grootste ter wereld zijn.

„De stroom komt met 66.000 volt van de windmolens en wordt in het platform omgezet naar 220.000 volt”, zegt Marco Kuijpers, die bij Tennet verantwoordelijk is voor de offshore-projecten. „Dankzij dat hoge voltage hebben we slechts twee kabels nodig om de productie van alle 140 molens naar de Rotterdamse Maasvlakte te brengen.”

Een van de platforms is inmiddels gereed voor de eerste draaiende molens in mei, ondanks de vertraging die het project heeft opgelopen. „Die vertraging was vooral een gevolg van Covid, waardoor de productie van de platforms in Dubai minder snel ging. Gelukkig was dat in de praktijk geen probleem, omdat ook de bouw van het windpark minder snel ging dan gepland.”

Platform Alpha. Foto David van Dam

De opluchting bij Kuijpers is begrijpelijk, nu één platform (de Alpha) vanaf deze week volledig kan draaien. De Beta, die door Julietta D was geraakt, hoeft pas volgend jaar operationeel te zijn. „Als de eerste windmolen draait, moet die molen direct kunnen produceren. Dan moet het werk van Tennet dus klaar zijn, anders kan de schadevergoeding [aan de exploitanten van het windpark] tot een miljoen euro per dag oplopen.”

Voor Tennet, dat volledig in handen is van de Rijksoverheid, is de installatie van de transformatorplatforms een nieuwe activiteit. Exploitanten van windparken zorgden er tot nog toe zelf voor dat de geproduceerde stroom aan land kwam. Om tijd te winnen heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de afhandeling van stroom op zee – de ‘aanlanding’ – bij Tennet neergelegd.

„In de eerste fase gaat het om vijf platforms”, zegt Kuijpers. Twee staan er al bij het windpark Borssele, nu twee bij Scheveningen en de vijfde komt op korte termijn voor de kust van Wijk aan Zee.”

Budget niet overschreden

Tennet heeft met EZK de kosten van de vijf transformatoren begroot op 2 miljard euro en Kuijpers gaat ervan uit dat het budget niet overschreden wordt. Dat is mede dankzij de – volgens Kuijpers – „serieproductie” van de platforms, maar de financiën zijn voor het ministerie niet de enige reden om Tennet een grotere rol op zee te geven.

„Zeker zo belangrijk is de tijdwinst”, zegt Kuijpers. „Wij zijn nu al bezig met de voorbereiding van windparken die in 2030 klaar moeten zijn.” Vorige maand heeft het kabinet definitief besloten om de capaciteit van wind op zee de komende acht jaar in de Noordzee met 10,7 gigawatt te vergroten tot 21 gigawatt. „Wie die windparken mogen gaan bouwen wordt pas later bekend: als die bedrijven dan nog moeten beginnen met de voorbereiding van de aanlanding, duurt het allemaal veel langer. De aanpak waar EZK voor gekozen heeft, gaat jaren schelen.”

De platforms worden niet alleen gebruikt voor het transporteren van stroom. Dat blijkt wel uit alle antennes en apparatuur die inmiddels op het bovendek te zien zijn. De details kent Kuijpers niet, want de coördinatie daarvan is in handen van Rijkswaterstaat, maar het gaat onder meer om weerstations, weet hij. „En ik hoorde dat er ook meetapparatuur wordt geplaatst die de overtocht van vleermuizen tussen Engeland en Nederland registreert. Ik heb nooit geweten dat vleermuizen zulke tochten maken.”