Beter theater dan het kapsel van welke actrice ook

De acteurs zijn vrouwen in een wereld vol kerels. Hun regisseur is een man, de schrijver, zelfs de publiciteitsmedewerker. De vrouwen hebben ongemakkelijke kostuums aan, wachten tot ze op mogen en in de kleedkamer ontstaat een gesprek.

De voorstellingstitel is ook meteen één van de eerste zinnen: Ik stond in een kutvoorstelling maar mijn haar zat wel heel goed. In dit stuk van Magne van den Berg hebben de spelers het over haarlak en ‘beautyproducten’. Vervolgens spreken ze de schrijver aan op de tekst. Ze hoppen van reflecties op actrice zijn naar politieke of juist persoonlijke vraagstukken. Dit zijn felle, fragmentarische dialogen met veel herhalingen.

In regie van Lies van de Wiel zorgen de rappe één-tweetjes voor gegrinnik. De gesprekken schieten van bespiegelingen over het alledaagse (‘dat restaurant waar jij ons gisteren mee naar toenam dat vond ik niet goed’) naar iets groters (‘dit volk wil z’n klachten uitgesproken horen’). Dan lijken de acteurs buiten zichzelf te treden en manifesteren zich als de stem van de auteur, waar ze zo tegen ageren.

Spelers Lotte Dunselman, Marjolein Ley en Alejandra Theus zijn formidabel. Ze spelen met minimale middelen. Het kleurrijke decor dat tijdens de try-outs nog op het toneel stond, werd weggehaald in overleg met eindregisseur Mara van Vlijmen. Nu zitten ze op krukjes tegenover het publiek en ligt de focus volledig op hun spel. Dat is naturel of stevig aangezet, maar altijd boeiend. Als één van de acteurs opstaat en wat danspasjes oefent, is dat een gebeurtenis van jewelste.

Het debuut van dit nieuwe productiehuis, onder artistieke leiding van Dunselman, plaats de spelers op een voetstuk én zoomt in op de worstelingen van vrouwen op het toneel – iets dat goed aansluit bij actuele discussies over emancipatie en ongewenst gedrag. Om terug te komen op de titel: deze voorstelling is beter dan ieder kapsel op de bühne.

Theater Ik stond in een kutvoorstelling maar mijn haar zat wel heel goed van Productiehuis Mevrouw Ogterop. Gezien: 27/3, Schouwburg Ogterop, Meppel. Daar t/m 15/5. Inl: mevrouwogterop.nl ●●●●●