Primeur: Amazon-medewerkers richten vakbond op

Medewerkers van een Amazon-distributiecentrum in New York hebben vrijdag ingestemd met de oprichting van een vakbond. Dat meldt het officiële vakbondsinitiatief van Amazon op Twitter. Het pakhuis in het stadsdistrict Staten Island wordt daarmee de eerste van de online retailer die zich verenigt voor betere arbeidsomstandigheden.

Amazon heeft nog niet gereageerd op de stemmingsuitslag. Maar liefst 8.235 medewerkers van het New Yorkse distributiecentrum mochten hun zegje doen over de oprichting van de bond, al brachten uiteindelijk 4.785 personen een stem uit. 55 procent van hen stemde in het voordeel van een vakbond.

Dat Amazon-medewerkers erin zijn geslaagd een vakbond op te richten wordt beschouwd als een mijlpaal. Eerdere pogingen om vakbonden op te richten liepen op niets uit, onder andere omdat organisatoren van die vakbondsinitiatieven door Amazon werden ontslagen.

Vorig jaar wist het e-commercebedrijf de oprichting van een vakbond in Alabama te voorkomen dankzij een intensieve campagne. Uiteindelijk stemden 933 medewerkers tegen de oprichting, 875 waren voor. In de komende weken zullen daar naar verwachting 416 stembiljetten opnieuw worden beoordeeld, wat genoeg zou zijn voor het veranderen van de stemmingsuitslag.

Lees ook: Amazon ontsnapt na campagne aan oprichting vakbond in Alabama