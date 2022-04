Als Orbán blijft, raakt Hongarije verder geïsoleerd

Een vijfde regeertermijn kan de onverzettelijke én flexibele Hongaarse premier Viktor Orbán volgens peilingen niet ontgaan. Dankzij zijn eigen kieswet, propagandamedia, zwakke oppositie en opportunistisch gebruik van de oorlog in Oekraïne. Oppositie en internationale waarnemers vragen zich af of de parlementsverkiezingen zondag nog wel eerlijk en vrij zijn.

1 Wat staat er op het spel bij deze verkiezingen?

Volgens oppositieleider Péter Márki-Zay ligt na twaalf jaar „absolute macht en onbegrensde corruptie” van Orbán en diens Fidesz-partij de democratische, maatschappelijke en economische toekomst van Hongarije in de waagschaal. Met een campagne gericht tegen diefstal van belastinggeld, falend corona- en inflatiebeleid en de slechte relatie met de Europese Unie bereikte hij de nodige kiezers.

Totdat Rusland buurland Oekraïne binnenviel en de verkiezingsrace op z’n kop zette. Niet Orbáns innige band met Poetin of het Hongaarse afglijden tot autocratie staan nu centraal, maar diens narratief dat alleen hij Hongarije veilig kan houden van „de grote gevaren die op ons land afkomen”, zoals Orbán zei tijdens een recente toespraak. De keuze zondag gaat volgens hem tussen „vreedzaam rechts en oorlogszuchtig links”.

2 Wie doen er mee aan de verkiezingen?

De Hongaren kiezen zondag 199 parlementariërs die vervolgens een premier en een kabinet installeren. De campagne concentreert zich op de strijd tussen twee conservatieve mannen: Viktor Orbán (58), de onaantastbare leider van de Fidesz-partij die hij in 1988 oprichtte, en de provinciale burgemeester Péter Márki-Zay (49), die zes oppositiepartijen vertegenwoordigt. Na veel verloren – lokale, landelijke en Europese – verkiezingen verenigden die partijen zich en kozen Márki-Zay als lijsttrekker. Zo’n samenwerking leek de enige manier om Orbán nog te kunnen verslaan sinds hij in 2011 de kieswet herschreef en miljoenen Hongaren net over de grens stemrecht gaf.

Maar de coalitie van radicaal rechts tot uiterst links blijft verdeeld en moet vanwege de door Orbán hertekende districten met een marge van ongeveer 5 procent winnen om meer zetels in het parlement te bemachtigen. Bij de laatste twee landelijke verkiezingen kreeg Fidesz met minder dan de helft van de stemmen meer dan twee derde van de zetels.

3 Verlopen de verkiezingen in Hongarije wel vrij en eerlijk?

Daar bestaan ernstige twijfels over. Woensdag werden in het Roemeense Transsylvanië, waar veel etnische Hongaren wonen die per post mogen stemmen, halfverbrande stembiljetten gevonden. Volgens lokale journalisten met allemaal stemmen voor de oppositie. In eerdere Hongaarse verkiezingen gonsde het van de geruchten dat Fidesz kiezers zou betalen.

Maar ook zonder opzichtige fraude van het vervalsen of laten verdwijnen van stembriefjes wordt de uitkomst gemanipuleerd, zeggen Orbáns tegenstanders. Bijvoorbeeld door officiële overheidscommunicatie te gebruiken voor desinformatie en omdat de oppositie niet of alleen negatief belicht wordt in de media, die bijna allemaal in handen zijn van Fidesz. Mede daarom stuurt de OVSE tweehonderd verkiezingswaarnemers naar Hongarije. Deze on-Europees grote missie toont de internationale zorgen die er zijn over de democratie in Hongarije.

4 Verandert er dan helemaal niets in Hongarije?

De mogelijkheid bestaat dat de oppositie zondag voor een stunt zorgt en het land drastisch van koers verandert. Maar ook de oorlog in Oekraïne heeft al tot drie kenteringen geleid. Orbán veroordeelt de invasie en steunt Europese sancties tegen Rusland, terwijl hij altijd een innige band heeft onderhouden met Poetin. Hij laat vluchtelingen toe uit Oekraïne (maar blijft migranten uit het Midden-Oosten buiten houden). En hij raakt internationale medestanders kwijt.

Omdat Orbán de oorlog in Oekraïne afschildert als een conflict met twee gelijkwaardige en even schuldige partijen en hij Oekraïne geen wapens wil leveren, hebben zijn vaste conservatieve partners Polen en Tsjechië hun samenwerking opgeschort. Polen zoekt juist meer toenadering in internationale bondgenootschappen en de Europese Commissie lijkt voornemens dat land de eerder ingehouden coronafondsen toch te gunnen. Zo lijkt de voornaamste verandering voor Hongarije als het voor nog vier jaar Orbán kiest: verdere internationale isolatie.