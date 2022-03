‘Zulk extreem geweld verwacht je hier niet’

Hij lag woensdagavond even na zessen te slapen. „Ik had iets te diep in het glaasje gekeken.” Op dat moment kreeg Wander Botter (51) telefoon van een kameraad die vertelde dat er was geschoten in het restaurant waar hij vanuit zijn flatwoning uitzicht op heeft. De McDonald’s bij de Ceintuurbaan, een drukke uitvalsweg in het noorden van Zwolle. „Je schrikt je rot.”

Er bleken „heel veel agenten” te zijn afgekomen op het drama dat zich tien minuten eerder had afgespeeld; twee mannen, volgens buurtbewoners gerespecteerde zakenmensen uit de horeca in Zwolle, waren doodgeschoten in een afgeladen vol restaurant. „Ik heb de hele nacht wakker gelegen”, vertelt Botter, die zich dichter en levenskunstenaar noemt. Hij is de ochtend begonnen met een blik bier. „Omdat ik zo zenuwachtig was.”

Geschokte bewoners

Botter is niet de enige bewoner van de wijk Dieze-Oost die geschokt is na de dubbele moord op de twee broers Huseyin (62) en Ali (57) Torunlar. Spreek bewoners aan en ze nemen vrijwel allemaal het woord „heftig” in de mond. Om vervolgens onmiddellijk te verklaren dat dit drama niets te maken heeft met een steekpartij, ruim een week geleden, bij een benzinestation op hetzelfde kruispunt. En ook niets met eventueel veronderstelde onveiligheid in deze buurt. Dit is allerminst een achterbuurt, vertellen ze. De steekpartij en de moord van woensdag staan volledig los van het karakter van de wijk. Dieze-Oost grenst nu eenmaal aan een drukke weg, bovendien vlakbij de snelweg, waar de lokale McDonald’s een gemakkelijk afspreekpunt is – en niet altijd voor braveriken. Dat er een enkele keer wel eens voetbalsupporters op de vuist gaan, heeft ook niets met de wijk zelf te maken – het stadion ligt toevallig in de onmiddellijke omgeving.

Sinds de schietpartij doen over de slachtoffers veel geruchten de ronde, vooral over de jongste broer die contacten zou hebben in het criminele circuit. Vast staat alleen dat een van hen een bekende eettent in de binnenstad van Zwolle heeft gehad en op sociale media als journalist wordt herdacht, en verder dat woensdagavond een 32-jarige man is aangehouden nadat die zich wegens betrokkenheid bij het drama zelf had gemeld op een politiebureau in Deventer.

Het dodelijke schietincident is in het doorgaans zo kalme Zwolle het gesprek van de dag, stelt burgemeester Peter Snijders. „Op scholen, aan de keukentafel en bij de koffieautomaat op het werk. En dat begrijp ik heel goed. Ik ben hier ook erg van geschrokken.” Snijders spreekt van „een ongeloof heftige gebeurtenis” die „onacceptabel” is. „Een dergelijke vorm van extreem geweld verwacht je niet. En al helemaal niet op zo’n plek, in een vol restaurant waar gezinnen zitten te eten.” Mensen die de schietpartij hebben moeten meemaken krijgen steun van de gemeente, onder meer op een bijeenkomst vrijdagmiddag.

‘Duidelijk dat dit familie was’

Ook Jaap Boerema (63) heeft een „triest” gevoel aan het drama overgehouden. „Het raakt me.” De voormalige schilder zat woensdag in de woonkamer van zijn flatwoning recht tegenover het restaurant toen hij ineens veel politie langs zag komen. Hij heeft de minuten na het drama met zijn telefoon vanaf het balkon van zijn woning „met enige schaamte” gefilmd en laat de beelden zien: familieleden van de mannen die even buiten het restaurant „neeeeeeeeee” schreeuwen en op straat ineenzijgen. „Heel heftig. Het was duidelijk dat dit familie was.”

De donderdagochtend begon voor Boerema opnieuw surrealistisch: aan de ene kant van zijn flat de politie die bij de McDonald’s onderzoek deed; aan de andere kant veel bezoekers van de jaarlijkse herdenking bij het oorlogsmonument van vijf verzetsmannen die op 31 maart 1945 bij Zwolle werden gefusilleerd.

Voor de ingang van de McDonald’s staat een jong stel te praten met de politie. Ze komen hun auto ophalen die ze na de schietpartij hebben achtergelaten. De vrouw zat op dat moment in het restaurant en was net als de andere gasten schielijk vertrokken. „Het was heel heftig.”