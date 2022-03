Zelensky had het over de inname van Den Briel in 1572. Wat gebeurde daar?

Den Briel dus. Van tevoren vroeg menigeen zich al af: naar welke gebeurtenis uit de Nederlandse geschiedenis zal de Oekraïense president Zelensky verwijzen als hij het parlement toespreekt? Bij andere landen had hij immers ook telkens dit soort historische cadeautjes in de aanbieding. De Tweede Wereldoorlog lag voor de hand – en inderdaad, Zelensky noemde het bombardement van Rotterdam. Maar hij had het ook over het feit dat Nederland „morgen de 450ste verjaardag van de opstand tegen de tirannie” viert. Dit leidde tot enige consternatie bij de toehoorders: wat gebeurde er ook al weer op 1 april 1572? Het was de dag dat de Watergeuzen Den Briel innamen.

Dit wapenfeit was het eerste grote Nederlandse succes uit de Tachtigjarige Oorlog – en kwam op geheel toevallige wijze tot stand. De Watergeuzen waren geen nobele vrijheidsstrijders, maar een soort piraten die zich bezighielden met het plunderen van schepen. (Hun naam kwam van het Franse woord voor armoedzaaier, gueux). Vanwege het moeizame verloop van de Nederlandse Opstand opereerden ze vanuit Engelse havens, maar daar werden ze uitgetrapt door koningin Elisabeth I.

Buitenkansje

Op weg naar een nieuwe uitvalsbasis in Nood-Duitsland blies een storm de Geuzenvloot uit koers. De schepen belandden voor de Zeeuwse kust. Daar kregen de Geuzen bezoek van een inwoner van Den Briel, Jan Koppelstok. Hij vertelde dat het Spaanse garnizoen in het stadje onderbemand was. Een buitenkansje, vond aanvoerder Willem Bloys van Treslong. Hij besloot na overleg met admiraal Willem van der Marck Lumey, die met een troepenmacht voor de muren lag, om Den Briel in te nemen. De opstandelingen slaagden daarin zonder veel moeite – ze beukten met een mast de stadspoort in. ‘Op 1 april verloor Alva zijn bril’ is sindsdien een gevleugelde uitdrukking.

De Spaanse landvoogd Alva was niet heel erg onder de indruk van de gebeurtenis, maar vier dagen later deden de Spanjaarden wel een tegenaanval. Timmerman Rochus Meeuwisz wist de stad voor de Opstand te behouden: hij hakte de Nieuwlandse sluis open, waardoor het land rondom Den Briel onder water kwam te staan.

Dat de Geuzen geen lieverdjes waren, bleek niet lang na de inname van de stad (die nu Brielle heet). In de zomer van 1572 was een aantal katholieke geestelijken gevangen genomen in Gorcum. Ze werden overgebracht naar Den Briel, waar ze met hoon onthaald werden. Op de kade waar ze landden stond een galg opgesteld om ze te intimideren.

De Martelaren van Gorcum, 19 katholieke geestelijken die in Den Briel werden opgehangen. Beeld: Streekarchief Voorne Putten

Toen de geestelijken in een twistgesprek weigerden hun geloof af te zweren, werden ze afgevoerd naar een schuur buiten Den Briel, waar ze op 9 juli 1572 werden opgehangen. Deze 19 priesters en broeders gingen de geschiedenis in als ‘de Martelaren van Gorcum’. Ook 450 jaar geleden was oorlog dus bepaald geen schone zaak.