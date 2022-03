Zelensky haalt in toespraak Oekraïense raakvlakken met Nederland aan

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Nederland donderdag in zijn toespraak in de Tweede Kamer bedankt voor de steun in de oorlog met Rusland. Daarna riep hij de Kamer op om meer wapens te leveren voor de Oekraïense strijdkrachten en alle handelsrelaties met Rusland door te snijden en geen gas meer af te nemen. Ook benoemde de president verschillende keren raakvlakken tussen zijn land en Nederland.

Zelensky begon zijn rede in de Kamer met een vergelijking tussen de huidige situatie in Oekraïne en Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. „De schaduw van Rotterdam hangt boven veel Europese steden”, sprak hij, waarna hij beklemtoonde hoe Rusland de afgelopen weken allerlei Oekraïense steden bombardeerde.

Ook refereerde Zelensky aan het MH17-drama uit 2014, toen een passagiersvliegtuig uit de lucht werd geschoten door een Russische raket en terecht kwam op Oekraïens grondgebied. Daarbij kwamen 193 Nederlanders om. „In 2014 kwam Rusland ons land binnen. Jullie voelden dat toen MH17 werd beschoten. Er is geen twijfel dat dit een onrechtvaardige oorlog is. Dit valt niet te vergeven.”

Rutte

De president sprak persoonlijk tot premier Mark Rutte en noemde hem bij zijn voornaam. Hij verzocht Rutte om steun te bieden bij de Oekraïense wens voor een EU-lidmaatschap. Ook vroeg hij of Nederland wilde bijdragen aan de heropbouw van het land door een stad uit te kiezen en die te renoveren.

De toespraak was een primeur voor de Kamer: nooit eerder sprak een buitenlandse regeringsleider in de plenaire zaal tijdens een vergadering. Zelensky kreeg een staande ovatie na zijn laatste woorden. Alle Kamerfracties waren aanwezig, behalve die van Forum voor Democratie. Ook premier Mark Rutte, de minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (CDA) en Kajsa Ollongren (Defensie, D66) zaten in de zaal.

