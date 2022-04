In Jemen is nog altijd sprake van de grootste humanitaire ramp ter wereld

De oorlog in Jemen, die inmiddels al ruim zeven jaar duurt, krijgt door de strijd in Oekraïne nog minder aandacht dan hij al kreeg. Dat neemt niet weg dat in Jemen volgens de Verenigde Naties nog altijd sprake is van de grootste humanitaire ramp ter wereld. De oorlog in Oekraïne zorgt voor hogere voedselprijzen. Daardoor krijgen miljoenen Jemenieten nog minder te eten dan ze al kregen. Een sprankje hoop biedt intussen het feit dat de strijdende partijen deze week, enkele dagen voor het begin van de islamitische vastenmaand ramadan, een korte wapenstilstand hebben afgekondigd. Weinig wijst er echter op dat de oorlog spoedig voorbij zal zijn.