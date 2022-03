Winters weer leidt tot 600 kilometer file, code geel afgekondigd in vrijwel hele land

Het winterse weer heeft in de ochtendspits donderdag voor flinke drukte op de Nederlandse wegen gezorgd. In de middag en avond wordt gladheid verwacht. In totaal stond er om 08.00 uur 628 kilometer file, zo meldt de ANWB. Dat is ruim twee keer zoveel als de afgelopen twee donderdagochtenden, toen er 293 en 264 kilometer file stond. De file werd rondom Arnhem, naast het weer, veroorzaakt door een gekantelde vrachtwagen. Slachtafval belandde op de weg en zorgde op de A50 in beide richtingen voor vertraging.

In de loop van de dag houdt het winterse weer aan en het KNMI heeft voor alle provincies met uitzondering van Limburg code geel afgekondigd. Het weerinstituut voorspelt regen en sneeuw vanuit het noordwesten van het land. De neerslag zal zich vervolgens over het hele land uitbreiden. Vanaf het begin van de middag kunnen de buien voor gladheid zorgen. Verkeersdeelnemers worden door het KNMI opgeroepen hun gedrag op de weg aan te passen.

De neerslag houdt waarschijnlijk aan tot en met vrijdagochtend. Vrijdagmiddag zal de gladheid geleidelijk verdwijnen. De neerslag komt na een lange droogteperiode. Volgens het KNMI is de maand maart zelfs de droogste sinds het in 1906 begon te meten. Volgens het weerinstituut neemt zowel de kans op droogte, als op natheid toe vanwege klimaatverandering.