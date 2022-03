Wint Paul Stoffels het vertrouwen in Galapagos terug?

Het gaf een zeldzame opleving van de koers: het nieuws in januari dat Paul Stoffels (59) de nieuwe topman van biotechbedrijf Galapagos wordt. De prijs van een aandeel steeg in de dagen erna met liefst een derde.

Met die koers was het beroerd gesteld. Vergeleken met februari 2020 had het bedrijf vier vijfde van zijn beurswaarde verloren, een ongelooflijke krimp van 12 miljard euro.

Het Belgisch-Nederlandse Galapagos heeft het moeilijk, en vanaf deze vrijdag zal Stoffels proberen het vertrouwen terug te winnen. Hij heeft er het profiel voor: de Belg geldt als zwaargewicht binnen de sector. Tot voor kort was hij de tweede man van de Amerikaanse farmareus Johnson en Johnson.

Zijn voorganger – Onno van de Stolpe – gaat met vervroegd pensioen. De Nederlander leidde Galapagos sinds de oprichting in 1999. Het lukte hem het reumamiddel Jyseleca naar de Europese en Aziatische markt te brengen maar dat bleek in de zomer van 2020 de markt in de VS niet op te mogen. Ook bleken veelbelovende kandidaat-medicijnen niet te werken.

Tijd voor een nieuwe topman. Maar wel een die „scherp inzicht heeft in onze afkomst en wie we zijn vandaag”, schreef Galapagos in januari. Stoffels was namelijk nauw betrokken bij de oprichting van het bedrijf en in de eerste jaren bestuurslid. Daarvoor studeerde Stoffels Geneeskunde en Infectieziekten en Tropische Geneeskunde aan Belgische universiteiten, werd hij als arts in Afrika geconfronteerd met de verwoestende gevolgen van aids en werkte hij mee aan de ontwikkeling van succesvolle aidsremmers.

In 2002 trad Stoffels in dienst bij Johnson en Johnson, waar hij opklom tot wetenschappelijk directeur. Onder zijn hoede werden 25 innovatieve geneesmiddelen gelanceerd.

Stoffels schrijft in een verklaring onder indruk te zijn van hoe het kleine Galapagos uitgroeide tot een beursgenoteerd bedrijf met een medicijn op de markt en met meer dan dertienhonderd medewerkers. Tegenvallers horen bij deze business, schrijft hij, maar hij ziet de „wetenschappelijke basis” en andere „fundamenten voor het maken van geweldige nieuwe medicijnen”. Welke uitdagingen krijgt hij voor zijn kiezen bij Galapagos?

1 Het verder vermarkten van het eerste medicijn

„We zijn sterk afhankelijk van het succes van filogotinib”, schrijft Galapagos in het laatste jaarverslag. Filgotinib is de stofnaam van het medicijn Jyseleca. Vorige zomer bleek het middel niet te worden toegelaten tot de Amerikaanse markt, waardoor het bedrijf veel inkomsten misloopt. De toezichthouder daar maakte zich onder meer zorgen over mogelijke effecten op de vruchtbaarheid bij mannen.

Jyseleca wordt in veertien landen, waaronder Frankrijk en Duitsland, wél vergoed voor reumapatiënten. Ook is er goedkeuring voor Jyseleca tegen de chronische darmaandoening colitis ulcerosa in de EU en Japan. Verder is er vergevorderd onderzoek naar de werking van het middel bij patiënten met de ziekte van Crohn.

Het is een lastige markt, want er zijn al drie vergelijkbare medicijnen (‘JAK-remmers’) op de markt van Amerikaanse farmareuzen. Voor dit jaar wordt een omzet verwacht van tussen de 65 en 75 miljoen euro. Dat is nog lang niet genoeg om uit de kosten te komen: het bedrijf verwacht dit jaar een cash burn van tussen de 450 en 490 miljoen euro.

„Een risico bij dit product is een onderzoek van de EMA naar de veiligheid van alle JAK-remmers”, zegt Alex Cogut, analist bij zakenbank Kempen. „De uitkomst daarvan zou de commerciële mogelijkheden van dit medicijn verder kunnen beperken.”

De EMA komt uiterlijk eind september met de uitkomsten van deze studie.

2 Zelfvertrouwen terugkrijgen, ook om werknemers te behouden

Galapagos zou groter dan Philips kunnen worden als de eerste medicijnen slaagden, fantaseerde Van de Stolpe een paar jaar geleden in de pers. Maar daarna kwam het slechte nieuws over Jyseleca in de VS, faalde een kandidaat-geneesmiddel tegen artrose en sneuvelde een medicijn tegen longfibrose in de laatste onderzoeksfase. „Het ging duidelijk niet volgens plan bij Galapagos, en dat heeft impact op het moraal en het verloop bij personeel”, zegt Cogut van zakenbank Kempen.

Van de Stolpe zei eerder tegen het FD dat sommige medewerkers door alle tegenspoed vertrokken naar andere biotechbedrijven. Cogut: „Stoffels moet nieuwe, geloofwaardige managers aantrekken. Vooral de rol van de wetenschappelijk directeur is van cruciaal belang, en die plek is momenteel vacant.”

Waar Van de Stolpe een man is van bravoure en grote uitspraken, staat Stoffels bekend als een wetenschapper die woorden zorgvuldig kiest. Dat profiel zou beleggers meer vertrouwen kunnen geven in het bedrijf. Uiteindelijk is het volgens Cogut van belang dat Stoffels Galapagos zijn zelfvertrouwen helpt terug te krijgen. Dat kan wellicht met een nieuwe visie. Stoffels heeft al aangekondigd na de zomer met een strategisch plan te komen voor Galapagos.

3 Vullen van de pijplijn – wellicht met overnames

Wat komt er ná het medicijn Jyseleca? Lange tijd niks, is de verwachting. Van de Stolpe zei vorig jaar februari tegen deze krant dat het „minstens nog een jaar of vijf” duurt voor het bedrijf weer een geneesmiddel naar de markt brengt. De huidige kandidaat-medicijnen zijn nog niet onderzocht bij grote patiëntengroepen.

Het lijkt dus nuttig om de pijplijn verder te vullen met overnames. Galapagos kan dat dankzij een ongelooflijke hoeveelheid kasgeld. In 2019 wist Van de Stolpe een megadeal te sluiten met de Amerikaanse farmareus Gilead waarbij het bedrijf beloofde 4,5 miljard euro in Galapagos te steken.

In een interview in januari in het FD wees Stoffels een overname niet af. Vroeg instappen bij een bedrijf is handig want dan kan „Galapagos meer waarde creëren”. „Ik geloof niet dat Gilead wil dat Galapagos z’n geld gaat uitgeven met grotere overnames”, zegt Cogut. „Het lijkt me waarschijnlijker dat Galapagos de kansen spreidt in meerdere vroege onderzoeksprogramma’s. Daar kleven flinke risico’s aan, maar ook kansen op groot succes.” Stoffels kan zijn netwerk uit de tijd van Johnson en Johnson gebruiken om te zoeken naar „externe innovaties”, zegt Cogut.

Vertrekkend topman Van de Stolpe zei vorig jaar in deze krant dat het bedrijf zich moet afvragen of het kritisch genoeg is in de eerste onderzoeksfases, voordat het dure vervolgstudies begint die hoge verwachtingen wekken. Het bedrijf is misschien „naïef geweest”, zei hij. In de toekomst zou het „langere studies met meer patiënten” moeten doen „voordat we naar de laatste onderzoeksfase gaan”.