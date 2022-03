Wegtransporteurs willen steun van de overheid

Zonder steun van de overheid gaat het wegtransport in Nederland de klimaatdoelen van het kabinet niet halen. Dat schrijven twee grote brancheorganisaties voor het goederenvervoer aan de Tweede Kamer. Die vergadert donderdag over duurzaam vervoer.

Elektrische vrachtwagens zijn nu nog drie keer zo duur als dieseltrucks. De nieuwe subsidieregeling voor zulke vrachtwagens is in Nederland veel minder ruim dan in het buitenland. En bovenal hebben transportbedrijven die elektrische vrachtwagens aanschaffen geen enkele garantie dat zij die kunnen opladen op eigen terrein.

Brancheorganisaties Transport & Logistiek Nederland (TLN) en RAI Vereniging willen dat de overheid transporteurs die willen elektrificeren onder meer helpt met een ‘stroomgarantie’. Bedrijven zouden moeten weten waar zij in Nederland genoeg laadcapaciteit kunnen laten aanleggen om elektrische trucks op te laden. Nu komt het volgens TLN en RAI voor dat ondernemers eerst investeren in duurzamer vervoer terwijl later blijkt dat in hun gemeente niet voldoende elektriciteit beschikbaar is.

Met een dieseltruck kom je vanaf 2030 de binnenstad niet meer in

Zowel in Europa als in Nederland is afgesproken dat het wegtransport de komende decennia moet verduurzamen. In Nederland vindt 82 procent van het goederenvervoer plaats over de weg.

In 2050 moet overal in de EU het wegtransport CO 2 -neutraal zijn. In het nationale klimaatakkoord (2019) staat dat vervoer met vrachtauto’s en bestelwagens in grotere steden vanaf 2030 emissievrij is. Met een dieseltruck kom je dan de binnenstad niet meer in. Verder heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bepaald dat vanaf 2030 minstens 30 procent van de nieuwe vrachtwagens emissievrij is. In 2040 moet dat 100 procent zijn.

67 nieuwe elektrische trucks

Het aantal elektrische vrachtwagens in Nederland is echter nog laag. Eind 2021 waren het er 214, op 157.000 in Nederland geregistreerde vrachtwagens. Vorig jaar zijn er 67 nieuwe elektrische trucks geregistreerd. Om de klimaatdoelen voor het wegtransport te halen zou het aantal trucks volgens TLN en RAI met vierduizend tot vijfduizend trucks per jaar moeten groeien.

„Transportondernemers willen heel graag de klimaatambities waarmaken”, zegt Elisabeth Post van TLN. „Maar er zijn nog grote problemen die we moeten oplossen. Ik maak me zorgen, want ik heb geen grip op de zaken die moeten worden aangepakt. Ondernemers willen zekerheid dat er voldoende elektrische vrachtwagens beschikbaar zijn, dat er voldoende groene stroom is – en geen grijze – en dat de ondergrondse en bovengrondse laadinfrastructuur op orde zijn.” Volgens Post heeft elektrisch rijden in stedelijke distributie veruit de voorkeur boven wegtransport op waterstof of op biodiesel.

Vervoerders willen volgens Post het liefst hun trucks opladen op eigen terrein (’s nachts of tijdens het laden en lossen) en niet bij publieke laadpalen. Die zijn niet overal, het duurt lang en chauffeurs kunnen niets anders doen dan wachten totdat ze weer verder kunnen rijden. Dat leidt tot hoge loonkosten.

Een elektrische vrachtwagen kost minstens 300.000 euro tegenover 100.000 euro voor een dieseltruck. Dat komt doordat er nog niet op grote schaal elektrische vrachtwagens worden gebouwd en doordat de benodigde accu’s relatief duur zijn. Post: „En als je dan een nieuwe elektrische vrachtwagen moet laten staan omdat je niet kunt opladen, verdien je die dure investering ook nog niet terug.”

Post vraagt aan de overheid om de verwachte inkomsten die de vrachtwagenheffing gaat opleveren eerder uit te keren aan transportondernemers. Vanaf 2025 moet elke truck een kilometerheffing betalen. Dat zou jaarlijks 800 miljoen euro opleveren; na de aftrek van de kosten en beloofde belastingverlagingen is in principe 250 tot 300 miljoen euro per jaar beschikbaar voor de transportsector. „Als de overheid voorfinanciering mogelijk maakt helpt zij ondernemers om versneld te verduurzamen”, zegt Post.

In Nederland wordt in het voorjaar een subsidie van kracht die bedrijven in het goederenvervoer helpt bij de aanschaf van elektrische vrachtwagens (regeling AanZET). Zij krijgen 40 procent terug van het verschil in de aanschafprijs van een truck op fossiele brandstof en elektrische brandstof. Dat is gemiddeld 80.000 euro. In Duitsland krijgen ondernemers het dubbele terug, ook de internationaal opererende concurrenten van Nederlandse transporteurs.

Volgens Michiel Kuijs, voorzitter van de sectie zware vrachtwagens van de RAI Vereniging en directeur van truckproducent DAF Nederland, hebben transportondernemers op dit moment grote interesse in het verduurzamen van hun wagenpark. Tientallen ondernemers lopen volgens hem echter aan tegen beperkingen bij het opladen. „In diverse plaatsen kan het elektriciteitsnet de vraag niet aan. Wij vragen aan de overheid om in kaart te brengen in welke regio’s ondernemers een garantie hebben op voldoende groene stroom. Zo weten zij waar zij hun bedrijf duurzaam kunnen uitbreiden.”