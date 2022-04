‘Na een uur varen werd het schip gebombardeerd door de Engelsen’

Na twee tussenstops kwamen we uiteindelijk in het vluchtelingenkamp Oksbøl in Denemarken terecht, samen met zo’n 36.000 anderen. We leefden in barakken en gescheiden van de Deense bevolking. Je merkte niet dat je ‘een ander’ was, contact met ons was verboden voor de Denen. Mijn vader ging met een vrachtwagen in de buurt voedsel halen en dat werd dan verdeeld in het kamp. We waren op rantsoen, we kregen brood en melk en een beetje suiker en mijn ouders maakten een soort koffie, Mukkelfuk, van brood. Ik had geen idee wat fruit was. De eerste keer dat ik bramen en frambozen at, in een bos in de buurt van het kamp, is me dan ook altijd bijgebleven. Die geur van frambozen, dat was fantastisch, daar ben ik nu nog aan verslaafd. En een keer gooide een Deense vrouw stiekem een appel over de straat naar mij, dat heb ik altijd onthouden.

Vierenhalf jaar hebben we in de barakken gewoond. In het kamp kreeg ik difterie. Mijn immuunsysteem was aangetast, de stress en de angst van mijn ouders waren denk ik op mij overgeslagen. Als vijfjarig jongetje moest ik een week alleen in een kamer in quarantaine. Dat herinner ik me nog goed, dat was vreselijk. Later ben ik daardoor gaan nagelbijten.

Pas in 1949 zijn we teruggekeerd naar Duitsland. De reis ging via Hamburg naar Keulen en Mainz. In het voorbijgaan zag ik de ruïnes, van de steden was niets over, alles was kapot. Ik dacht: waar kom ik in terecht? We mochten ons vestigen in het zuidwesten van Duitsland, in de Franse bezettingszone, in het noorden en oosten waren al te veel Flüchtlinge en Heimatvertriebene. Samen met mijn ouders en mijn jongere zus kwam ik terecht in Bubenheim, een klein dorpje. Daar hebben we een paar jaar in een tweekamerwoning gewoond en ging ik naar school. We werden daar niet echt met open armen ontvangen. De lokale bevolking leefde in moeilijke omstandigheden, die moest zich ook aanpassen aan de nieuwe situatie, nu Duitsland was opgedeeld. Ze noemden ons de Hergeloffenen, een discriminerend woord voor vluchteling, we waren ‘aan komen lopen’.

Ik ben blij dat de Oekraïners nu wel met open armen in Duitsland worden ontvangen. Het schokt me als ik zie wat er nu gebeurt. Ik ben trouwens iedere keer weer geschokt. In 1956 bij de inval van de Sovjets in Hongarije en in augustus 1968, tijdens de Russische inval in Praag, dacht ik: wordt het dan nooit beter? En dan had je ook nog Vietnam, Irak en Syrië.

„Als mens moet je wel drie keer nadenken of je kinderen wil. Ik wilde die verantwoordelijk aanvankelijk ook niet, ik dacht: ik kan toch geen kinderen neerzetten in een wereld die zo gek is? Maar mijn vrouw heeft me overgehaald, ze zei: het hoort toch bij het leven.

We zijn in Nederland gaan wonen en hebben geweldige kinderen gekregen. Maar vooral voor de kleinkinderen ben ik nu bedroefd. Is de mens goed of slecht? Dat hangt uiteindelijk voor een groot deel af van de omgeving waarin iemand opgroeit en de liefde van de ouders. Iemand die een geschonden ego heeft, zoals Poetin of Hitler, misbruikt vaak zijn macht. Ik pleit er dan ook voor dat we kinderen anders moeten opvoeden, we moeten ze leren op een niet-gewelddadige manier te communiceren en ze in contact brengen met andere culturen. Maar uiteindelijk zijn er helaas altijd ook een paar gekken. Het is zoals Einstein zegt: ‘Twee dingen zijn oneindig, het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum weet ik het nog niet helemaal zeker’.

De oorlog in Oekraïne brengt de Tweede Wereldoorlog terug Verwoeste huizen, doden in de straten, doodsbange mensen op de vlucht. Oude Nederlanders kenden de ellendige beelden van de oorlog in Oekraïne al – ze maakten de Tweede Wereldoorlog mee. Door die oorlog komen herinneringen verhevigd terug, vertellen oorlogskinderen van toen. In dit vierluik: Door Hollak-Nuse (93)

