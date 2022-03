Vrouwelijke vogelaars zoeken minder de sensatie

Van vogelgidsen zijn er tientallen, maar een ‘smoelenboek’ van vogelaars bestond nog niet. Daarin is verandering gekomen met Vogelaars (nooit) uitgevogeld van vogelliefhebber en vogelexcursieleider Debby Doodeman. In de inleiding schrijft ze dat zij sinds haar vroegste jeugd vogels kijkt. Ze begon zich later af te vragen wie al die medevogelaars zijn die zij ontmoette: „Wat is de verhouding tussen het aantal jongeren en ouderen, tussen mannen en vrouwen?” En: „Hebben alle mannelijke vogelaars een baard?”

Debby Doodeman: Vogelaars (nooit) uitgevogeld. KNNV Uitgeverij, 216 blz. € 20,00

Doodeman besloot vanaf augustus 2015 elke vogelaar die ze tegenkwam te bevragen, en een foto te maken. Uiteindelijk vulden 1.004 vogelaars de vragenlijst in, van wie 72 procent mannen en 28 procent vrouwen, een verhouding die algemeen geldig is. Van die mannen heeft 62 procent geen baard, 20 procent een korte en 8 procent een volle.

In coronatijd is vogelen populairder geworden en meer vrouwen en jongeren doen eraan. Dat kon de auteur niet in haar analyses verdisconteren. Hierdoor is Vogelaars (nooit) uitgevogeld al snel door de actualiteit ingehaald.

Lees ook het interview met vogelaar Remco Daalder: Zoveel mogelijk vogels scoren, daar gaat het nu om

Maar er blijft voor de liefhebber genoeg interessants te lezen. Zoals het antwoord op de vraag op welke leeftijd mensen begonnen met vogels kijken. Van de vrouwen is „slechts 29 procent voor hun zestiende gegrepen door vogels” en van de mannen is dat „maar liefst 64 procent”. (De resterende 7 procent van de formulieren liet het antwoord open.) Het merendeel van de vrouwen is wel voor hun 36ste gestart. Zo is het boek een bonte verzameling grafieken, miniportretjes van vogelaars en wetenswaardigheden, zoals: vrouwen gaan het liefst vogelen met hun partner of in verenigingsverband. Mannen bij voorkeur alleen.

Nog een opmerkelijk verschil tussen mannen en vrouwen: 45 procent van de vrouwen deelt nooit een waarneming met medevogelaars, van de mannen is dat 19 procent. Het is gissen naar de reden. Doodeman doet een suggestie: „Is het iets met onzekerheid?” Uit de respons blijkt in ieder geval: mannen vinden een nieuwe soort sensationeel en hun leven staat in het teken van vogels. Vrouwen zoeken minder de sensatie en meer de toegewijde aandacht.