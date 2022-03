Vier games die de moeite waard zijn op game-event Indie Showcase

Gamemakers klagen graag over de hectiek die voor een live game-event plaatsvindt: trailers, demo’s, reclamemateriaal moet ineens af. „En toch heb ik het toewerken naar een evenement, de gezelligheid die je met andere gamemakers kan hebben, enorm gemist”, zegt Robin Ras, mede-organisator van het nieuwe Indie Showcase-evenement dat deze zaterdag plaatsvindt in Amsterdam. Het is een van de eerste live gameconventies in Nederland sinds het aanbreken van de pandemie, waar bezoekers kleinere Nederlandse games kunnen proeven voordat ze af zijn. Wat kunnen we zoal verwachten? Een greep.

The Past Within

Gamemaker Ras staat zelf op het evenement met zijn studio Rusty Lake, die al jaren digitale escape rooms bouwt in het eigen Rusty Lake-universum. „Rusty Lake is een magische wereld die overlap kent met onze wereld, maar toch surrealistisch blijft”, zegt Ras.

Met The Past Within maakt de studio voor het eerst een 3D-game, bedoeld voor twee spelers. „Een van de twee spelers zit vast in een magische kubus, en ziet daar een tweedimensionale wereld”, legt Ras uit. De ander heeft de driedimensionale kubus zelf in handen, en moet door de buitenkant te manipuleren de speler binnen de kubus helpen. „Het bedenken van puzzels voor twee spelers was een lastige uitdaging.”

Cloud Gardens

Ontwikkelaar Thomas van den Berg heeft vier jaar aan Cloud Gardens gewerkt, vertelt hij via de telefoon. „Het was vooral lang zoeken naar een thema, maar ik wist dat ik iets met de esthetiek van planten wilde doen.” Na tien jaar ‘pixelsoldaatjes’ in zijn game Kingdom was hij daar wel klaar voor. In deze rustgevende game zet je rommel neer, zodat aanwezige flora daarop kan woekeren. „Ik wil mensen overhalen om een beetje creatief te zijn, door ze voor te houden dat ze punten krijgen als ze iets op een goede manier laten begroeien.”

Robo Maestro

Wat is Robo Maestro? „Muziekspeelgoed”, zegt gamemaker en componist Joost van Dongen. Het spel componeert zelf muziek. „Je geeft de computer vervolgens opdrachten: speel sneller, gebruik dit instrument, enzovoorts. Je bent een soort dirigent, de computer zorgt ervoor dat je nooit iets lelijks componeert.” Van Dongen vertrok vorig jaar bij de gamestudio die hij zelf oprichtte, op zoek naar creatieve ruimte. „Dit is eigenlijk een experimenteel kunstproject.”

We Were Here Forever

Total Mayhem Games doet het internationaal goed met zijn We Were Here-reeks, games waarin je samen met een medespeler probeert uit een kasteel op Antarctica te ontsnappen door puzzels op te lossen. We Were Here Forever is het meest ambitieuze project tot nu toe. „Dit is de game die we altijd wilden maken”, zegt directeur Lucia de Visser. „De wereld is niet meer statisch maar leeft echt, de game is groter, heeft meer personages. Onze puzzels zijn nu ook complexer, ze gebruiken de hele ruimte.” Wat er op de showcase staat is een „primeur”. „We zijn echt absurd enthousiast dat dit na twee jaar eindelijk buiten ons kantoor te spelen is.”