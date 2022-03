Turkse aanklager wil zaak-Khashoggi overdragen aan Saoedi-Arabië

De Turkse aanklager heeft de rechtbank donderdag gevraagd de zaak te staken tegen 26 verdachten van betrokkenheid bij de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. De aanklager wil dat de zaak wordt overgedragen aan Saoedi-Arabië. Dat melden Turkse media en internationale persbureaus. De zaak tegen de Saoedische verdachten dient in Istanbul en wordt in absentia gevoerd, omdat alle verdachten in het buitenland verblijven.

De aanklager zegt de zaak te willen opschorten, omdat er geen verklaringen van de verdachten kunnen worden afgenomen en evenmin arrestaties kunnen worden verricht. De rechtbank heeft donderag niet geoordeeld over het verzoek van de aanklager, maar verzocht volgens staatspersbureau Anadolu wel om het verzoek door te sturen naar het Turkse ministerie van Justitie. De Saoedische autoriteiten hebben nog niet op het nieuws gereageerd. De volgende zitting in de zaak dient op 7 april.

In 2020 veroordeelde een Saoedische rechtbank acht mensen voor betrokkenheid bij de zaak-Khashoggi. Mensenrechtenorganisaties lieten destijds weten dat ze het proces achter gesloten deuren niet geloofwaardig en transparant vonden. De Turkse aanklager besloot vervolgens zelf een rechtszaak te starten.

Verslechterde relaties

Khashoggi had op 2 oktober 2018 een afspraak in het Saoedische consulaat in Istanbul, waar hij papieren voor zijn huwelijk met zijn Turkse partner Hatice Cengiz in orde wilde brengen. Op beveiligingscamera’s van buiten het consulaat is niet te zien dat hij in levenden lijve naar buiten komt. Later bleek dat hij vermoord is. Zijn lichaam is nooit gevonden.

De moord en daarop volgende wederzijdse beschuldigingen tussen Turkije en Saoedi-Arabië verslechterden de onderlinge relaties danig. Er gold in Saoedi-Arabië zelfs een officieuze boycot van Turkse producten, waardoor de Turkse export naar de golfstaat met 90 procent terugliep. Recentelijk geeft Turkije er blijk van de banden met de regionale grootmacht te willen aanhalen.

Lees ook dit interview met Hatice Cengiz, de weduwe van Jamal Khashoggi: ‘Jullie zouden je moeten schamen’