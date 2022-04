Stalin is weer Ruslands grote held

In augustus 1968 viel de Sovjet-Unie met een Warschaupactleger van 500.000 man haar vazalstaat Tsjechoslowakije binnen om een einde te maken aan de Praagse Lente. De reden voor die invasie was de angst dat die democratiseringsbeweging ook andere staten uit het communistisch machtsblok, de Sovjet-Unie voorop, tot vergelijkbare hervormingen zou aanmoedigen.

In de in 2015 op staatstelevisiekanaal Rossia 1 uitgezonden documentaire Het Warschaupact: gedeclassificeerde bladzijden wordt die inval in een vals historisch perspectief geplaatst, waarbij de NAVO (lees: het Westen) de zwarte piet krijgt toegespeeld. Zo wordt het Warschaupact neergezet als een vredeshandhavende organisatie, die zich nooit te buiten zou zijn gegaan aan agressie in het buitenland, terwijl de Sovjet-Unie en Rusland in werkelijkheid militaire interventies hebben uitgevoerd in Finland (1939), Hongarije (1956), Tsjechoslowakije (1968), Afghanistan (1979), Tsjetsjenië (1994 en 1999), Georgië (2008) en Oekraïne (2014 en 2022).

Ook bevat de documentaire fragmenten uit de Sovjet-propagandafilm Tsjechoslowakije: een jaar van beproeving uit 1968. Hierin wordt de NAVO neergezet als de hoofdschuldige voor het ingrijpen van het Warschaupact, met als voornaamste argument dat het Atlantisch bondgenootschap in 1968 manoeuvres zou hebben gehouden aan de Westduits-Tsjechische grens. Om het Westen nog zwarter te maken beweren de makers dat de Praagse politie een stoottroep had opgericht van voormalige fascisten, SS’ers en nazi-collaborateurs, en dat grenswachters in de maanden voorafgaand aan de invasie de grens met West-Duitsland hadden opengesteld, waardoor zich 368.000 West-Duitsers op Tsjechoslowaaks grondgebied konden vestigen. Nergens is overigens sprake van de honderden kleine protesten die in de Sovjet-Unie tegen de invasie werden gehouden.

Beide documentaires vormen het uitgangspunt voor de bijdrage van de Tsjech Stepan Cernousek in de essaybundel The Future of the Soviet Past. The Politics of History in Putin’s Russia. Hierin laat een internationaal gezelschap historici en politicologen zien hoe het Poetin-regime een zo gunstig mogelijk beeld van het Russische verleden en vooral van het bewind van Stalin probeert te scheppen. Op die manier wordt de Stalin-terreur weggemoffeld en de overwinning op de nazi’s in 1945 gebruikt als de belangrijkste verenigende kracht van het Russische volk tegen het Westen.

Stalinbeelden

Nanci Adler en Anton Weiss-Wendt, de samenstellers van de bundel, schrijven in hun inleiding hoe met name sinds de annexatie van de Krim en het begin van de oorlog in Oost-Oekraïne in 2014 een Stalin-wederopleving is ingezet, compleet met Stalinbeelden, portretten van de dictator op auto’s en de uitgave van een Stalinkalender door de Russisch-Orthodoxe Kerk. Volgens een opiniepeiling uit 2015 leidde dat gemanipuleerde verleden ertoe dat 38 procent van de bevolking vond dat de offers (aan mensenlevens) van het Sovjet-volk onder het bewind van Stalin gerechtvaardigd waren, gezien de in korte tijd behaalde industrialisatie en de overwinning op Hitler. In 2016 bleek uit een opiniepeiling zelfs dat 40 procent van de ondervraagden meende dat Stalin niet als ‘staatsmisdadiger’ mocht worden beschouwd en zijn bewind eerder ‘goed’ dan ‘kwaad’ was. Een jaar later wees een andere peiling uit dat 46 procent van de ondervraagden met respect en enthousiasme over de dictator oordeelde.

Bij elkaar genomen kan uit deze ontwikkeling worden opgemaakt dat een toenemend deel van de Russische bevolking naar het herstel van het vroegere prestige van hun land verlangt, alsmede naar een strenge leider. In dit patroon past ook het recente verbod op de mensenrechtenorganisatie Memorial, die de Stalinrepressie bestudeert.

Met zijn witwasoperatie wil Poetin Rusland weer het aanzien geven van een land met een grote historische traditie. De overwinning op de nazi’s dient daarbij als uitgangspunt.

Om zijn doel te bereiken maakt Poetin sinds 2000 gebruik van door hem ingestelde commissies, die de catastrofale geschiedenis van zijn land moesten aanpassen. Het narratief van de overwinning op de nazi’s is sindsdien overheersend. De misdaden van Stalin tegen zijn eigen volk worden steeds meer ontkend. In speelfilms, televisieseries, documentaires en talkshows wordt steeds vaker benadrukt dat het Westen (Napoleon, de nazi’s, de NAVO, de EU) Rusland wil vernietigen. Non-gouvernementele organisaties spelen daarbij een grote rol. Ze staan onder leiding van minister van Cultuur Vladimir Medinski, behalve een groot bewonderaar van Joseph Goebbels ook een van de onderhandelaars bij de vredesonderhandelingen met Oekraïne.

Efficiënte manager

Het gevolg van die staatsbemoeienis met de officiële geschiedschrijving was ook dat er in 2007 een nieuw geschiedenisleerboek verscheen, waarin Stalin een efficiënte manager werd genoemd die hoogstens wat onbeduidende fouten had begaan. Toen bleek dat geschiedenisleraren er verschillende lesmethoden en leerboeken op nahielden, werd in 2013 een verplicht leerboek ingevoerd, waarin Rusland als een land van helden wordt geportretteerd.

Poetin maakte ook gebruik van allerlei jongerenorganisaties zoals de Molodaja Guardia (Jonge Garde), de Nasji (De onzen), de Nationale Bevrijdingsbeweging en bikersclub de Nachtwolven om het Russisch patriottisme te propageren en tegenstanders van zijn regime uit te schakelen. Op die manier werden bijvoorbeeld voorstellingen verstoord van de speelfilm Mathilde, over Mathilde Ksches-sinskaja, de minnares van tsaar Nicholaas II in de jaren 1890. De reden voor die actie was dat de thematiek van de film de Russisch-Orthodoxe Kerk niet aanstond.

Memorial-historicus Nikita Petrov komt in deze bundel met de interessantste bijdrage. Behalve dat ook hij de sluipende manier analyseert waarop Stalin weer tot de Grote Leider van Rusland wordt gepromoveerd, houdt hij zich ook bezig met het veranderende concept van geopolitiek. Werd die in de Grote Sovjet Encyclopedie uit 1973 nog een ‘reactionair bourgeois concept’ en de ‘officiële doctrine van het fascisme’ genoemd met de staat als een geografische en biologische entiteit met een neiging tot expansie, in het Rusland van nu worden juist die opvattingen ingezet om de huidige expansiedrift van Poetin te rechtvaardigen. In Russische kranten werd diens geopolitieke ideologie de afgelopen acht jaar volop geprezen. Petrov noemt haar dan ook terecht een uiting van ‘Imperiaal Russisch Nazisme’.

Ter versterking van dat nieuwe machtsdenken voeren de propagandisten van het Kremlin aan dat de westerse geallieerden alleen uit eigenbelang tegen Hitler vochten, terwijl het Sovjet-volk dat deed in naam van de gehele mensheid. Daarmee zou de ‘messianistische natuur van de Rus’ worden aangetoond. En ook die natuur is te danken aan de ‘grootsheid’ van Stalin. Alleen daarom al moet je volgens het Kremlin de misdaden vergeten, die de staat in zijn naam heeft begaan. De nabestaanden van zijn 15 miljoen slachtoffers hebben in het vervolg het nakijken.