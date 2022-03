Shame laat alle opgekropte lockdownwoede ontsnappen

Handenwrijvend staat Charlie Steen het publiek te inspecteren. Dat is de warming-up. Vervolgens begint hij – meestal roerloos, soms wandeldansend – te zingen (of beter gezegd: commanderen) met één arm stijf op de rug geklemd. Als hij dan écht pissig wordt, gaat hij op zijn tenen staan om, terwijl hij woedend in zijn microfoon spuugt, uit volle kracht zijn vuisten naar beneden te slaan.

Zo. Dat lucht op.

Tevreden kijkt hij hoe de overvolle vloer van concertzaal Paradiso zich uitleeft in een tollende circle pit. Je ziet hem denken: als er dan één band is waarbij Amsterdam alle opgekropte lockdownwoede en overtollige coronacalorieën mag verliezen, laat het dan de mijne zijn: Shame.

Lefgozertjes zijn het, deze vijf postpunkers uit Zuid-Londen. Maar ook weer niet. Want ook al snauwt Steen als een doorleefde staalwerker en probeert hij even breed te lopen als een straatvechter, toch zie je nog steeds het schooljongetje in hem.

Dat geldt ook voor bassist Josh Finerty die als een volleerd judoka met zijwaartse salto’s en heuprollen over het podium vliegt, en telkens naar zijn plek wordt teruggetrokken alsof zijn gitaarsnoer van elastiek is. Ook hij ziet er met zijn bloempotkapsel uit als brave kostschoolknul. Na anderhalf uur springen, sprinten en duiken zwaait hij naar de zaal alsof hij net zijn spreekbeurt heeft gehouden.

Betere beukwerk

Die combinatie van branie en onschuld plaatst Shame precies tussen de andere vaandeldragers van het opgebloeide genre: Idles (linker) en Fontaines D.C. (lamlendiger). De band is ook minder eenvormig en niet bang om in een nummer als ‘Bil’ stuiterende pogofunk met trage doomwave te mixen. Na de vurige tirades van het tweede album Drunk Tank Pink (2020) lijken de nieuwe nummers melodieuzer, zelfs met meerstemmige zang.

Bij het betere beukwerk slaat Steen, inmiddels zonder shirt, met wijde armgebaren de maat, als een dronken dirigent die in een pub op tafel is gesprongen. Over de handen van zijn fans loopt hij de zaal in. Dan duikt hij voorover en laat zich door Paradiso drijven, terwijl hij plechtig blijft dirigeren.

Rock Shame. Gehoord: 31/3, Paradiso (Amsterdam) ●●●●●