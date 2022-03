Rutte werkt graag veel en dat kan bij de NAVO

De Britse minister van Buitenlandse Zaken had het éérst gevraagd aan Jeannine de Hoop Scheffer: „Wat zou Jaap ervan vinden, denk je, om secretaris-generaal van de NAVO te worden?” Het was september 2003, De Hoop Scheffer was nog maar net minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Balkenende II, hij zat met zijn EU-collega’s bij het Gardameer aan het avondeten. Drie maanden later verhuisde hij met zijn vrouw naar Brussel.

In een café in Den Haag, dinsdagochtend, vraag ik De Hoop Scheffer of het klopt dat ze hém weleens vragen of Mark Rutte sg zou willen worden van de NAVO. Hij knikt. Al jaren, toch? „Al enige tijd.” Hij zegt dat hij die avond in Italië, na het diner, verbijsterd was geweest toen zijn vrouw zei: „Moet je eens horen wat ík heb meegemaakt.”

Rutte is vrijgezel. Als De Hoop Scheffer zo’n telefoontje krijgt, zegt hij dat Rutte „heel geschikt” zou zijn voor een topbaan in Brussel. „Maar vraag het hem vooral zelf.”

De NAVO is al een tijdje op zoek naar een opvolger van de Noorse oud-premier Jens Stoltenberg, die sinds 2014 sg is. Hij heeft een andere baan, maar blijft nu toch weer langer in Brussel. Door de oorlog in Oekraïne, maar de NAVO-lidstaten hebben ook nog steeds niemand anders die iedereen goed genoeg vindt. „Rutte”, zegt De Hoop Scheffer, „wéét dat er belangstelling voor hem is.”

Rutte weet ook dat het eind van zijn premierschap eraan zit te komen, steeds vaker zegt hij dat hij dan leraar wil worden. In kleine kring laat hij weleens merken dat hij het voorzitterschap van de Europese Commissie interessant vindt, en dat van de Europese Raad van regeringsleiders helemaal niet – daar ben je, denkt hij, maar twee dagen per week druk mee. Oud-VVD-leider Hans Wiegel onthulde vorig weekend in De Telegraaf dat Rutte over commissarissen van de koning zegt dat „die lui niks te doen” hebben. Ook niets voor hem.

Vorige week was Rutte in Polen, Litouwen en Turkije om over de oorlog in Oekraïne te praten. Hij deed een debat in Den Haag en was daarna in Brussel voor een NAVO- en een EU-top. Dát vindt hij werken.

Of je als secretaris-generaal druk bent? „24/7”, zegt De Hoop Scheffer. Wat je volgens hem vooral moet kunnen: „De boel bij elkaar houden en de persoonlijke verhoudingen goed houden, met iedereen.” Het is wat Rutte volgens mensen om hem heen de hele dag door doet. In een livesessie op Instagram, maandag, kon je hem steeds horen zeggen dat je in zo’n crisis als nu „de boel bij elkaar moet houden”. Er zijn diplomaten die al denken dat hij ook de NAVO interessant is gaan vinden, waarom zou hij nu anders door Europa reizen? Deze woensdag was hij in Madrid.

Over zulke ambities zwijg je. De Hoop Scheffer zegt het ook. „Een vogeltje dat te vroeg fluit, is voor de poes.”