Rondzingend gehoorapparaat verstoort Bruckners ‘Zesde ’

Terwijl theaters, zalen en bioscopen worstelen met uiterst moeizaam terugkerend publiek, trekt het Concertgebouworkest deze week wél volle zalen. Het orkest presenteerde vorig jaar ondanks de lockdown een volledig concertseizoen en bood daarvoor ook abonnementen en losse kaarten aan. Wie nu in de zaal zit, heeft zich dus al geruime tijd verheugd en dat merkte je: er heerste een aanstekelijke euforie van ‘er eindelijk weer zijn’.

In Tsjaikovski’s ‘Rococo-variaties’ – met musici in kamerorkestbezetting – hield dirigent Myung-whun Chung de toon licht: een benadering die aansloot bij het meer proevende dan diepgravende spel van de Franse cellist Gautier Capuçon.

Je miste soms een ronkende resonantie, maar daar stelde Capuçon elegantie tegenover. Zijn aan Oekraïne opgedragen toegift – de door cellist Pablo Casals beroemd geworden en breekbare ‘Cant dels Ocells’ – liet hij zinderen, gevolgd door een lange stilte.

Gestoorde Bruckner

Myung-whun Chung leidde bij het Concertgebouworkest zelden eerder Bruckner: één keer in 2008. Of Chung sindsdien kwam tot verdieping van zijn blik op Bruckners Zesde symfonie viel woensdag echter slecht vast te stellen. De uitvoering werd verstoord door een jungle-bij-nachtachtig geluid, zeer dominant en vermoedelijk afkomstig van een rondzingend gehoorapparaat. Hoewel een deel van het publiek het signaal niet bewust leek op te merken, moest dirigent Chung wel merkbaar in gevecht met een zowel bij publiek als orkest verminderde concentratiespanne.

Zo werd het een ploeterige Bruckner, met onzuivere en schelle passages, een uit het lood hangende balans tussen de instrumentgroepen en overcompensatie in decibellen als bijproduct.

Jammer, want er waren prachtige momenten. In het ‘Adagio’ was de klank van de strijkers om van te smullen en ook in de inzet van het ‘Scherzo’ brak even de zon door.

Kon. Concertgebouworkest o.l.v. Myung-whun Chung m.m.v. Gautier Capuçon. Tsjaikovski en Bruckner. Gehoord: 30/3 Concertgebouw Amsterdam. Herh: 31/3 en 1/4 aldaar. ●●●●●