Politieagent verdacht van dood door schuld na schot op 27-jarige man

De politieagent die op 17 maart Tim van der Boor (27) doodschoot in zijn auto in Waalwijk, had niet mogen schieten. Dat heeft het Openbaar Ministerie donderdag bekendgemaakt. Van der Boor was verdachte in een drugsonderzoek en zou – zo was de bedoeling – door een arrestatieteam worden aangehouden. De agent in kwestie wordt nu verdacht van dood door schuld.

Van der Boor zat met zijn vriendin in een auto, op een met flats omringd parkeerterrein, toen ze werden omsingeld door een arrestatieteam, zei zijn moeder tegen Omroep Brabant. Hij zou door de autoruit heen zijn doodgeschoten. Een „directe aanleiding” hiervoor was er echter niet. De man overleed ter plaatse, ondanks de medische hulp die hij direct kreeg.

De politie laat weten dat wat er is gebeurd haar „ten zeerste spijt” en dat „uiteraard niemand dit wilde”. De betreffende politieagent staat gedurende het onderzoek, dat volgens het OM nog „geruime tijd” zal duren, op non-actief. Op dood door schuld staat maximaal twee jaar gevangenisstraf. Het verschil met doodslag en moord is dat er geen opzet bij komt kijken.

Jaarlijks overlijden er zo’n tien mensen door het optreden van de politie. Dat zijn bijna altijd mannen, onder wie een aanzienlijk deel „verward gedrag” vertoont. Volgens Controle Alt Delete, een organisatie die politiegeweld monitort, vielen tussen 2016 en 2020 vijftig politiedoden en merkte het OM slechts in één van die zaken een agent aan als verdachte.