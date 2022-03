Poetin zet Westen voor blok: vanaf vrijdag gasverkoop alleen nog via ‘roebelrekening’

Westerse klanten van Russische gasbedrijven moeten vanaf vrijdag speciale bankrekeningen openen in Rusland om betalingen te doen. Betalingen in euro’s of dollars worden door Gazprombank, de bank van energiereus Gazprom, dan omgewisseld in roebels. Wie niet aan de eis voldoet, krijgt geen gas meer geleverd, zo verklaarde de Russische president Vladimir Poetin donderdag volgens internationale persbureaus.

Hoe de aankondiging in de praktijk zal uitwerken, is nog onduidelijk. Anders dan Poetin ruim een week geleden suggereerde, hoeven klanten uit „onvriendelijke landen” (waaronder alle EU-landen) niet direct met roebels te betalen voor het gas dat zij uit Rusland betrekken. Zij kunnen de betalingen blijven doen in euro’s of dollars, zoals gebruikelijk. Maar daarvoor moeten ze, volgens een presidentieel decreet, nu wel een extra handeling verrichten. „Om gas te kopen, moeten zij roebelrekeningen openen bij Russische banken”, zei Poetin. „Van die rekeningen zullen de betalingen worden gedaan”, en dit vanaf deze vrijdag al, aldus Poetin op de Russische televisie, geciteerd door persbureau Reuters. Als westerse klanten hieraan niet voldoen, „dan zullen wij dit beschouwen als het in gebreke blijven van de koper, met alle gevolgen van dien. Niemand verkoopt ons iets gratis, en wij gaan ook niet aan liefdadigheid doen. Dus bestaande contracten worden [in dat geval] afgebroken.”

Onduidelijk is nog of westerse energiebedrijven makkelijk aan de eis kunnen voldoen. Poetin lijkt het Westen met het dreigement voor het blok te willen zetten: wie gas wil blijven ontvangen uit Rusland, moet medewerking verrichten aan een plan dat erop is gericht om westerse sancties tegen Rusland te ondergraven. Het openen van rekeningen bij Russische banken, waarvan enkele door sancties zijn getroffen, doorbreekt het financiële isolement van Rusland.

Lees ook: Europa wil nu snel van het Russische gas af, maar hoe haalbaar is dat?

Roebel ondersteunen

Daarnaast moet de directe omwisseling van harde, westerse valuta in roebels de koers van de Russische munt, die door de westerse sancties een forse klap heeft gekregen, ondersteunen. De koers van de Russische munt is de laatste weken overigens al opgekrabbeld, onder meer omdat Rusland ondanks de sancties energie is blijven verkopen tegen torenhoge prijzen die door de oorlog in Oekraïne zijn opgedreven.

Ook moeten de roebels die nu, via Gazprombank, het land binnenvloeien, de politieke armkracht van het Kremlin vergroten. Dagelijks vloeien honderden miljoenen euro’s aan energie-inkomsten uit het Westen naar Rusland. Met euro’s of dollars kan de Russische regering binnenlands niet veel aanvangen, maar met roebels kunnen bijvoorbeeld sociale maatregelen worden betaald om de economische crisis te lijf te gaan. Oorlogsuitgaven kunnen eveneens makkelijker worden betaald.

De voorbije dagen verklaarden EU-en G7-landen eensgezind dat ze zouden weigeren om aan de Russische eis te voldoen om gas met roebels te betalen. Of ze ook zullen weigeren om mee te werken aan de nu door de Russen bedachte omweg, valt nog te bezien.