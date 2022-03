Op de rommelige personages van de Franse serie Drôle (●●●●●) word je snel verliefd

Drôle, seizoen 1 (6 afleveringen). Van: Fanny Herrero. Met: Younes Boucif, Elsa Guedj, Mariama Gueye en Jean Siuen. Te zien op Netflix. ●●●●●

Wie het patriarchaat wil slopen moet ergens beginnen, vindt Aïssatou, een van de vier stand-up comedians uit de nieuwe Franse fictieserie Drôle (‘Grappig’). Daarom vertelt ze haar publiek dat haar vriend het lekker vindt als ze tijdens de seks een vinger in zijn anus stopt. Nee, dat betekent niet dat hij homo is. En ja, dat taboe moet nu eens doorbroken worden. Een stel loopt de zaal uit. „U heeft wel heel veel haast om het meteen thuis te gaan uitproberen!”

De video van haar optreden wordt een YouTube-hit en Aïssatou speelt voor steedse vollere zalen, terwijl haar collega Bling al een tijd geen grap meer op papier krijgt. Hij huurt het jonge talent Nézir in als ghostwriter, een jongen die zijn teksten hardop oefent wanneer hij als maaltijdenbezorger door Parijs fietst. Rijkeluisdochter Apolline struggelt op haar eigen manier: ze durft haar familie niet te vertellen dat ze komiek wil worden. „De enige komiek die mijn moeder kent is Molière.”

Voorbij oesters en filmsterren

Het is makkelijk verliefd te worden op de personages van Drôle, volgens Le Monde en Télérama de beste Franse Netflix-serie tot nu toe. En inderdaad heeft showrunner Fanny Herrero, bekend van het succesvolle Dix pour cent (Call my agent!) over een filmagentschap, zichzelf met Drôle overtroffen. Ver voorbij de oesters en filmsterren van Dix pour cent ontdekken we in Drôle het rommelige, multiculturele Parijs, dat de laatste jaren een bloeiende stand up-scene kent.

Herrero’s comedy club is een plek waar de samenleving onder het mes wordt gelegd – veel grappen over gender, ras en klasse – en waar een jongen uit de buitenwijken zich met humor kan ontworstelen aan zijn milieu. „Ik moet ervandoor, mijn chauffeur wacht op me. Ik bedoel de metro-bestuurder.”