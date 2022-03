OM gaat Baudet niet vervolgen om vergelijking tussen coronaregels en Holocaust

Justitie gaat FVD-leider Thierry Baudet niet vervolgen vanwege zijn vergelijking tussen Joden en ongevaccineerden. Het Openbaar Ministerie maakte donderdag bekend de zaak rond Baudet te seponeren omdat hij „niet strafbaar” zou hebben gehandeld. De FVD’er had op Twitter geschreven dat de coronamaatregelen vergelijkbaar waren met de situatie van Joden in de jaren ’30 en ’40. Volgens Baudet waren ongevaccineerden „de nieuwe Joden” en „wegkijkende uitsluiters” de „nieuwe nazi’s en NSB’ers”. Eerder oordeelde de rechter in een kort geding dat hij zijn tweets moest verwijderen.

Het OM stelt dat zijn uitingen gericht waren op het „uitvergroten van het ongemak van de coronamaatregelen” en niet op het „bagatelliseren van de Holocaust”. De berichten zouden ook geen „haat of geweld” aanwakkeren. Bovendien redeneert het OM dat kritiek op kabinetsbeleid „het recht op vrijheid van meningsuiting in de kern raakt”. Een volksvertegenwoordiger veroordelen is alleen gerechtvaardigd als woorden „verder gaan dan kwetsen, choqueren en verontrusten” en „aanzetten tot haat, geweld, discriminatie en onverdraagzaamheid”. Dat is volgens justitie niet het geval.

Aanleiding voor de zaak is een kort geding dat was aangespannen door het Centraal Joods Overleg, het CIDI en vier Holocaustoverlevenden tegen Baudet. De rechter oordeelde in december dat de FVD-leider de berichten moest verwijderen omdat de parallel „feitelijk mank” liep. Bovendien zou hij volgens de rechter met de tweets hebben bijgedragen aan een klimaat dat antisemitisme aanwakkert. Desondanks stelt het OM dat Baudet zich niet schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit, erop wijzend dat het civiel recht in juridische zin kan afwijken van het strafrecht.