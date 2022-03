OM accepteert vrijlating Oekraïeners om te vechten niet

Het Openbaar Ministerie legt zich niet neer bij het besluit van de rechtbank Middelburg deze week om vanwege de oorlog in Oekraïne de voorlopige hechtenis te schorsen van twee Oekraïense verdachten van mensensmokkel. De rechtbank ging daartoe over zodat de verdachten hun kinderen en (ex-) partners in Oekraïne in veiligheid kunnen brengen en om daarna „mee te helpen [hun] land te verdedigen”.

Donderdag maakte het OM bekend beroep tegen de schorsing te hebben ingediend. Dit betekent dat het gerechtshof Den Bosch zich over de zaak moet buigen. Een woordvoerder van het OM wil niet toelichten waarom het de schorsing van de voorlopige hechtenis niet accepteert.

Precedentwerking

Het besluit lijkt er met name op gericht precedentwerking te voorkomen. De twee Oekraïners zijn namelijk al op vrije voeten: ze verlieten woensdag de Penitentiaire Inrichting Ter Apel, niet bekend is waar ze nu zijn. De kans lijkt niet groot dat zij zich weer bij de gevangenis melden als het gerechtshof oordeelt dat de schorsing van de voorlopige hechtenis van tafel gaat.

Lees ook: Zelensky doet oproep: ‘Kom naar Oekraïne en help het land te verdedigen’

„Als het gerechtshof straks zegt dat de twee verdachten terug naar binnen moeten, dan zullen lagere rechters in toekomstige zaken met Oekraïense verdachten minder snel tot schorsing van de voorlopige hechtenis overgaan”, zegt Henk van Asselt, advocaat van een van de Oekraïners. „Het OM lijkt hier dus vooral een indirect belang te hebben.”

Van Asselt probeerde zijn cliënt een aantal weken geleden vanwege de oorlog ook al uit de gevangenis te krijgen, maar kreeg nee op het rekest. Daarop liet de rechtbank Middelburg op 17 maart een andere verdachte van mensensmokkel wél gaan. Hij was de eerste Oekraïner die vanwege „de oorlogssituatie in Oekraïne, de oproep van de regering in Oekraïne aan haar inwoners om het land te verdedigen” op vrije voeten werd gesteld.

De advocaat probeerde het daarop nogmaals – nu met succes – bij andere rechters. Twee van de drie rechters die zijn cliënt naar zijn thuisland lieten terugkeren waren ook betrokken bij het schorsen van de hechtenis van de eerste Oekraïner twee weken geleden.

Het OM tekende geen beroep tegen die schorsing aan. Volgens een woordvoerder kon dat niet omdat het schorsingsbesluit op een tussentijdse zitting en niet in de raadkamer werd genomen.