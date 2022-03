‘Oekraïners zijn niet gewend om niks te doen’. Maar een baan in Nederland is niet zomaar gevonden

Tien minuten later dan afgesproken komen Oekraïners Yevgen Parkhomenko en Yuriy Romanenko met hun tolk het terras aan de Purmerendse Koemarkt opgelopen. „Te laat komen is Oekraïens gebruik”, legt de tolk uit. Maar de vertraging valt te rechtvaardigen: ze hebben net samen een kleine drukkerij bezocht om te vragen of ze werk hebben voor Parkhomenko. Helaas, ze hadden er niemand nodig.

Per 1 april hebben Oekraïense vluchtelingen vrij toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat is uniek, want vluchtelingen hebben normaliter te maken met strenge beperkingen. Zo mogen ze de eerste zes maanden in Nederland niet werken, en is daarna een tewerkstellingsvergunning verplicht.

De Europese Unie biedt Oekraïners nu echter een speciale verblijfsstatus. Daardoor krijgen ze toegang tot scholing en werk in alle Europese lidstaten. In Nederland heeft het ministerie van Sociale Zaken voor hen de tewerkstellingsvergunning omgezet in een meldplicht. Dat maakt het voor werkgevers makkelijker Oekraïners aan te nemen, terwijl de overheid toch zicht kan houden op het aantal Oekraïense werknemers. Van de 18.000 Oekraïners die nu in Nederland verblijven, zouden er dus vanaf vrijdag velen aan het werk kunnen. In theorie.

Ik wil de Nederlandse maatschappij niet belasten, ik wil me nuttig voelen Yuriy Romanenko Oekraïner in Nederland

Want zo makkelijk is het niet, blijkt uit het relaas van Parkhomenko en Romanenko. Voor wie werk zoekt, is het zonder contacten, professioneel netwerk of kennis van de taal en cultuur lastig om te beginnen. Net als veel andere vluchtelingen die geen Engels, laat staan Nederlands spreken, zijn de twee voor informatie afhankelijk van de gemeente en sociale media. Wanneer hun kinderen naar school kunnen gaan, hoe ze de taal moeten leren, waar ze een baan kunnen vinden – dat blijft onduidelijk.

Dat maakt Romanenko onrustig. Sinds hij in Nederland verblijft, is zijn grootste zorg of hij werk kan vinden. „Ik realiseer me dat ik word geholpen met belastinggeld. Maar ik wil de Nederlandse maatschappij niet belasten, ik wil me nuttig voelen.” Samen met zijn vrouw speurt hij Facebookgroepen af op zoek naar werk.

VluchtelingenWerk heeft al veel vragen gekregen van opgevangen Oekraïners over toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Een woordvoerder van de organisatie: „Sommige mensen maken hun cv op. Werk kan een fijne afleiding zijn. Maar veel mensen zijn nog erg emotioneel. Zij moeten een hoop verwerken voordat ze kunnen werken. Het verschilt erg per persoon.”

Om Oekraïense vluchtelingen voor te bereiden op de Nederlandse arbeidsmarkt, organiseerde vrijwilligersorganisatie JobOn een webinar. De sprekers behandelden de culturele verschillen op de werkvloer, gaven sollicitatietips en legden uit waarop je moet letten in een arbeidscontract. De belangstelling ervoor was groot; ruim vijfhonderd Oekraïners meldden zich aan, en op YouTube is het programma inmiddels tweeduizend keer bekeken.

Lees ook: Kunnen de Oekraïners hier aan het werk, als ze dat zouden willen? Dat moet snel makkelijker worden

Drie salarissen

Op weg naar Nederland bekeek Tatyana Shvatska het webinar van JobOn al vanuit een hotel in Duitsland. In Oekraïne was ze loopbaancoach, en van de noodzaak zich voor te bereiden op de Nederlandse arbeidsmarkt was ze zich zeker bewust. Wellicht kon ze haar baan eventueel online voortzetten, maar hoe zat het met de inkomsten?

„Ik heb in Nederland drie Oekraïense salarissen nodig om hetzelfde leven te leiden.” Inmiddels is ze ruim een week in Nederland, heeft haar cv afgestoft, volgt twee keer per week online Nederlandse les en werkt aan haar LinkedIn-profiel. „In het hotel wordt goed voor ons gezorgd”, zegt Shvatska. „Maar Oekraïners zijn niet gewend om lekker te zitten en niks te doen. Daar voel ik me niet prettig bij.” Shvatska ziet vacatures voor IT-specialisten en voor plukkers in de kassen, maar ze weet niet waar ze banen vindt die passen bij haar profiel.

Volgens Elena Bragar, vrijwilliger bij JobOn, is juist dit de grootste uitdaging: vraag en aanbod bij elkaar brengen. Bragar is geboren in Sovjet-Oekraïne en woont en werkt al ruim twintig jaar in Nederland. Sinds het uitbreken van de oorlog besteedt ze al haar vrije uren aan het begeleiden van Oekraïense vluchtelingen. „Oekraïners zijn over het algemeen hoogopgeleid. Wie in de IT-sector werkt of Engels spreekt, komt wel aan de bak”, zegt Bragar.

Zij maakt zich juist zorgen over de ‘middenmoot’. „Zij kunnen veel betekenen op de arbeidsmarkt, maar pas als werkgevers en werknemers elkaar vinden, kunnen ze elkaar van dienst zijn.”

Uitzendbureaus kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Maar een passende werkplek vinden voor Oekraïense vluchtelingen is een hele opgave. De ABU, koepelorganisatie van uitzendbureaus, werkt daarom aan specifiek beleid voor Oekraïense arbeidskrachten.

Randstad Groep (Randstad, Tempo-Team, Yacht, BMC) laat weten vluchtelingen eerst de ruimte te willen geven om traumatische ervaringen te verwerken. Volgens een woordvoerder heeft het uitzendconcern een werkgroep Oekraïne opgericht en is het van plan vluchtelingen bij te staan met praktische zaken als gratis toegang tot online trainingen en taalcursussen.

Tatyana Shvatska uit Charkov werkte in Oekraïne als eventmanager en loopbaancoach. Ze verblijft in een hotel in Roosendaal. Foto Merlin Daleman

Arbeidsuitbuiting

Parkhomenko is voorzichtig met zelfstandig werk zoeken. Na verhalen over arbeidsuitbuiting in Polen is hij bang de verkeerde mensen tegen te komen.

Die angst is reëel, zegt Petra Bolster, bestuurder van vakbond FNV. „Gezien de situatie van andere arbeidsmigranten, die nog steeds als tweederangsburgers behandeld worden, maken we ons zorgen om uitbuiting. Zo heb je werkgevers die huisvestingskosten inhouden op het minimumloon of migranten gebruiken als goedkope arbeidskrachten. Betrouwbare informatievoorziening is cruciaal om deze misstanden tegen te gaan.”

Maar veel tijd om te wachten op deze informatie hebben de Oekraïense vluchtelingen eigenlijk niet. Voor Parkhomenko spelen de financiën een belangrijke rol: „Als mijn telefoontegoed straks op is, of als mijn kind naar de McDonald’s wil, kan ik dat niet betalen.”

Ook Shvatska voelt die druk. Haar 12-jarige dochter heeft deze week haar eerste schooldag gehad. „Ik wil ook schoolspullen voor haar kunnen kopen.”

Een baan vinden in Nederland is voor veel Oekraïners de eerste stap om hier een leven op te bouwen. Want zelfs als de oorlog vandaag afloopt, kan het nog lang duren voor ze naar huis kunnen. Romanenko: „Toen ik wegreed uit Kiev, wist ik dat ik niet snel zou terugkeren. Ik zag alleen verwoesting.”

Na het gesprek geeft hij een briefje met zijn e-mailadres erop. „Als je iets hoort over een baan, laat het me alsjeblieft weten.”