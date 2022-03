‘VS gaan miljoen vaten olie per dag vrijgeven om benzineprijzen te drukken’

Het kabinet maakt tot en met juni dit jaar 1,6 miljoen euro vrij voor de inzet van tolken in huisartsenpraktijken. Zij gaan vertalen voor Oekraïense patiënten. Dat schrijft staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken, VVD) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. „In veel gevallen spreken ontheemden uit Oekraïne onvoldoende Engels om met een zorgverlener te communiceren,” stelt hij.

Oekraïne: referendum over neutrale status kan nog jaar duren

Het kan nog zeker een jaar duren voor Oekraïne een referendum heeft georganiseerd over een neutrale status van het land, stelt de Oekraïense onderhandelaar David Arachamia tegen Britse media. Een meerderheid die voorstemt in een volksraadpleging is volgens Oekraïne noodzakelijk voor een eventuele neutrale status van het land.

Moskou heeft zo’n neutrale status, waarbij Oekraïne zou afzien van NAVO-lidmaatschap, bij de vredesonderhandelingen als eis op tafel gelegd. Een referendum kan volgens de Oekraïense onderhandelaar Arachamia uitsluitend „in vredestijd” plaatsvinden, zo zei hij in een interview met de Britse pers. Voor een volksraadpleging zijn drie miljoen handtekeningen nodig van de Oekraïense bevolking.

Rusland en Oekraïne zullen de vredesonderhandelingen komende vrijdag digitaal hervatten. Eerder deze week spraken delegaties van beide landen in Turkije over de situatie in Oekraïne. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei daarover dat in de gesprekken tot dusver „niets concreets” is bereikt.

Rusland beloofde eerder deze week om het offensief in de Oekraïense hoofdstad Kiev langzaam af te schalen. Zelensky zei sterk te twijfelen aan de Russische woorden. Oekraïne vreest dat Moskou troepen gaat opbouwen in het oosten van het land. De president houdt rekening met nieuwe aanvallen in de Donbas-regio, waarvan delen onder controle staan van pro-Russische seperatisten. Moskou beschouwt de zelfbenoemde volksrepublieken als onafhankelijke staten.

