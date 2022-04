Voorzitter van Europees Parlement onaangekondigd naar Kiev

Zelensky ontslaat twee hooggeplaatste leden veiligheidsdienst

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft het hoofd van de binnenlandse veiligheidsdienst en het hoofd van de afdeling van deze dienst in de regio Cherson ontslagen. Dat heeft Zelensky donderdag bekendgemaakt in zijn dagelijkse videotoespraak. Hij noemt het tweetal in de video „verraders”.

Het is voor het eerst dat Zelensky publiekelijk spreekt over ontslagen van Oekraïense topambtenaren. „Ik heb geen tijd om alle verraders aan te pakken, maar ze zullen geleidelijk allemaal worden gestraft”, zegt Zelensky over de twee mannen, die volgens hem hun eed om Oekraïne te verdedigen hebben gebroken.

In de boodschap spreekt de president over de situatie in de Donbas en havenstad Marioepol. „Er zullen gevechten volgen. We moeten nog een heel moeilijk pad bewandelen om alles te krijgen wat we willen”, aldus Zelensky. „De situatie in het zuiden en in de Donbas blijft uiterst moeilijk”.