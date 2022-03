NS-topvrouw Marjan Rintel gaat KLM leiden

NS-topvrouw Marjan Rintel (54) wordt per 1 juli 2022 de nieuwe president-directeur van luchtvaartmaatschappij KLM. Dat heeft moederbedrijf Air France-KLM donderdag bekendgemaakt. Rintel volgt Pieter Elbers op. Begin dit jaar werd bekend dat Elbers na twee termijnen af zou zwaaien.

Rintel stond sinds 2020 aan het hoofd van de NS. Voor haar tijd bij de spoorwegen werkte ze al in verschillende functies bij KLM en Air-France-KLM. Zo was ze onder meer vice-president verkoop en diensten bij het luchtvaartbedrijf. De ondernemingsraad van KLM is nog wel om advies gevraagd bij Rintels benoeming tot president-directeur.

Over benoeming van de nieuwe president-directeur van KLM was intern veel discussie, zo meldden verschillende media, waaronder De Telegraaf woensdag. De raad van commissarissen zou verdeeld zijn geweest. De belangrijkste bestuursfuncties bij het bedrijf worden nu allemaal door mannen ingevuld. Een deel van de toezichthouders zou, mede vanuit het oogpunt van diversiteit, daarom voorkeur voor Rintel hebben gehad. Air France-KLM-topman Ben Smith, die het bedrijf verder wil centraliseren, zou liever Pieter Bootsma, die een bestuursfunctie bekleedt voor Air-France-KLM, als nieuwe topman hebben gezien.

Dit bericht wordt aangevuld.