Nederland wordt mensenmagneet in illiberale wereld

Het aantal Oekraïense vluchtelingen is inmiddels opgelopen tot meer dan vier miljoen, en stijgt iedere dag verder. Niemand weet hoeveel het er uiteindelijk worden, maar dat er nog miljoenen bij komen lijkt waarschijnlijk. Polen vangt nu de meesten op, maar kan het niet meer aan. Dat Nederland binnen een paar weken honderdduizenden Oekraïense vluchtelingen telt, lijkt me niet onrealistisch. Als het ooit vrede wordt, zullen velen terugkeren. Maar een substantieel aantal zal blijven.

Nederland is een mensenmagneet geworden. Dat begon voorzichtig in de jaren tachtig en negentig, maar is sinds 2010 in een stroomversnelling geraakt. Dat komt niet alleen door oorlogen in Syrië en Afghanistan met hun vele vluchtelingen. Maar ook door jongeren, vaak ‘kenniswerkers’, die vanuit de hele wereld een betere toekomst in Noordwest-Europa zoeken. Omdat ze in Spanje, Italië, Polen of Griekenland werkloos worden, ondanks hun goede opleiding. Of omdat ze de steeds autoritairdere regimes in Rusland, Turkije of China zat worden. Omdat ze liberaal denken, in een wereld die buiten West-Europa steeds illiberaler wordt.

In sommige delen van Amsterdam, Amstelveen en Hoofddorp wordt op straat nu al meer Engels gesproken dan Nederlands. In Amsterdamse schoolklassen is het aantal expat-kinderen vaak niet meer te tellen op de vingers van twee handen. Hun ouders werken bij Booking, in de ict, in de zorg of in de horeca.

Dat komt omdat Nederland een ongelofelijk prettig land is om in te leven. Zelf klagen we dagelijks steen en been over het Toeslagenschandaal, incapabele politici, onderdrukkende witte mannen of de kwaadaardigheid van diversiteit(sbeleid). In de rest van de wereld zien ze Nederland als een vrije, democratische rechtsstaat met een uitstekende gezondheidszorg en topeconomie. En dat terwijl democratische rechtsstaten mondiaal gezien zeldzamer worden. Vooral jongeren uit die landen willen ook in zo’n paradijs leven.

In dat licht is de voortslepende discussie over haperende woningbouw lachwekkend. De overheid wil honderdduizend woningen per jaar bouwen, maar haalt dat jaar op jaar niet. En krijgt daarbij zand in de ogen gestrooid door sommige deskundigen die zich afvragen of er wel écht een woningtekort is.

Je hoeft geen helderziende te zijn om in te zien dat in de huidige chaotische wereld het magnetisch veld van paradijselijk Nederland alleen maar krachtiger zal worden. Tenzij je een muur om Nederland bouwt, en wie wil dat, zal de bevolking ongetwijfeld ieder jaar harder groeien. En dan hebben we de miljoenen klimaatvluchtelingen die voorspeld worden, nog niet eens meegenomen.

Zelfs als die honderdduizend huizen per jaar wel lukt, zal dat veel te weinig zijn. Je zou er wanhopig van worden, ware het niet dat andere landen voor veel hetere vuren gestaan hebben.

Neem Turkije, dat ik goed ken. Dat land had in 1970 nog geen 35 miljoen inwoners, die ook nog – grote gezinnen – met veel meer mensen in één huis woonden dan nu. Inmiddels telt Turkije 85 miljoen inwoners, waarvan vijf miljoen vluchtelingen die er permanent lijken te wonen. Wat is er in de afgelopen decennia gebouwd in dat land!

En hoe deden ze dat in de Verenigde Staten in de achttiende en negentiende eeuw? Scheepsladingen mensen uit Europa kwamen elke dag in New York aan. Heel Amerika moet één grote bouwput geweest zijn, New York zelf voorop.

Of we het nou leuk vinden of niet, Nederland moet woningbouw gaan bekijken zoals die twee landen destijds. De discussie moet niet gaan over een miljoen huizen tot 2030. Maar over de vraag hoe snel we Amsterdam tot een klein New York kunnen ombouwen, om te voorkomen dat we Drenthe, de Veluwe en Friesland vol rijtjeshuizen moeten zetten. Honderdduizend woningen per jaar? Driehonderdduizend lijkt me realistischer.

Aan demografie hebben we een hekel in Nederland. De schaarse prognoses die we hebben gaan uit van maximaal 20 miljoen mensen in 2060. Er zijn ook scenario’s die uitgaan van veel minder. Tenzij er na Syrië en Oekraïne nog meer oorlogen uitbreken. Als het aantal jongeren met liberale opvattingen in Azië en Afrika sterk blijft toenemen, terwijl hun vaderlanden blijven hangen in repressie en onvrijheid, dan zijn die prognoses natuurlijk ronduit onrealistisch. Dan zitten we in 2060 eerder op 30 miljoen. Dat hoeft geen probleem te zijn, er zijn tegenwoordig wereldsteden als Shanghai of Mexico-Stad die in hun eentje dat aantal mensen halen.

Hongkong en New York tellen meer dan 27.000 inwoners per vierkante kilometer. Amsterdam zit op ruim 5.300. Op het huidige grondgebied van Amsterdam zouden dus ook 5 miljoen mensen passen. Dat vraagt om anders denken. En om anders (veel hoger) bouwen.

Aylin Bilic is headhunter en publicist.