Na twee jaar maakt Italië een einde aan de noodtoestand

Na twee jaar komt de noodtoestand in Italië ten einde. Vanaf vrijdag geldt een soepeler coronaregime in het land dat vooral in de eerste maanden van de pandemie hard is getroffen door het virus. Zo vervalt onder meer de coronapas voor horecabezoekers die buiten op het terras willen vertoeven. Bovendien is voor werknemers jonger dan vijftig jaar een vaccinatie- of herstelbewijs niet langer noodzakelijk: een negatieve test volstaat.

De regering onder leiding van premier Mario Draghi wil het coronabeleid in twee fases afschalen. De coronapas geldt tot 1 mei als toegangsbewijs om binnen te komen in horecazaken, theaters en sportscholen. Voor winkels is de pas niet meer noodzakelijk. Daar moeten bezoekers nog wel een mondkapje dragen. In juni gaat Italië verder versoepelen en gaat de mondkapjesplicht in publieke binnenruimten ook van tafel.

De laatste dag van de noodtoestand betekent ook dat het Italiaanse equivalent van het OMT voorlopig stopt. Bij het bekendmaken van de versoepelingen heeft Draghi in de Italiaanse media wel gewaarschuwd dat als de besmettingen flink gaan stijgen, er nieuwe beperkingen zullen komen.

Italië kreeg als een van de eerste landen te maken met het coronavirus en voerde als eerste Europese land een lockdown in. De regering heeft in de afgelopen twee jaar vastgehouden aan een streng coronabeleid: Italië verplichtte in oktober als eerste Europese land de coronapas op de werkvloer. Daarvoor was al besloten dat veel vrijetijdsactiviteiten alleen nog mogelijk waren voor gevaccineerden of mensen die waren hersteld van Covid-19.