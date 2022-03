Man aangehouden voor doodschieten twee mannen in McDonald’s Zwolle

De politie heeft een 32-jarige man aangehouden op verdenking van het doodschieten van twee mannen, woensdagavond in een McDonald’s-vestiging in Zwolle. De man heeft zich diezelfde avond nog op het politiebureau in Deventer gemeld, laat de politie donderdag weten. Bij de schietpartij in de McDonald’s zijn twee Zwolse mannen van 57 en 62 jaar om het leven gekomen.

De man heeft volgens de politie toegegeven hij „betrokken was geweest bij het schietincident”. De recherche is nog wel op zoek naar getuigen. De aanleiding voor de schietpartij is niet bekend.

Het fastfoodrestaurant aan de Floresstraat in het noorden van Zwolle zat volgens de politie behoorlijk vol toen er rond 18.00 uur geschoten werd. RTV Oost meldde woensdagavond op basis van ooggetuigen dat een man de zaak binnenliep, eerst eten bestelde en aan tafeltje ging zitten. Vervolgens schoot hij op twee mannen naast hem. Er ontstond paniek onder de bezoekers.

Een van de slachtoffers was al overleden toen de politie ter plaatse kwam. De andere werd nog geprobeerd te reanimeren, maar dit heeft niet geholpen. Ook deze man overleed in de McDonald’s-vestiging. McDonald’s Nederland liet aan persbureau ANP weten het „verschrikkelijk te vinden voor de nabestaanden van de slachtoffers, voor de gasten en onze crew.”