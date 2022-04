Macrons persoonlijke avontuur

Emmanuel Macron is net een jaar minister van Economische Zaken als hij en zijn vrouw Brigitte in 2015 in de ambtswoning president François Hollande en zijn vriendin Julie Gayet te eten krijgen. Als Gayet tijdens de rondleiding in een van de vertrekken aan de Seine onverhoeds een kastdeur opentrekt, valt er een stuk beschreven karton uit. ‘En Marche!’ staat er in grote letters. Het is de net in het diepste geheim bedachte naam voor de nog onbekende politieke beweging waarmee ‘EM’ in 2017 het Élysée wil bestormen. Het plakkaat was een aandenken aan een brainstorm. Gayet beseft niet dat ze explosief materiaal in handen heeft. Snel duwt ze de kastdeur weer dicht.

Of het de rest van de avond een gezellig etentje werd (of wat er op het menu stond), melden Gérard Davet en Fabrice Lhomme helaas niet. Maar de anekdote, uit Le traître et le néant, over Macrons opkomst en eerste presidentstermijn, is voor hen het zoveelste bewijs dat hij Hollande op klaarlichte dag een mes in de rug heeft gestoken. Het is een van de vele boeken die aan de vooravond van de nieuwe Franse presidentsverkiezingen op 10 en 24 april verscheen over de woelige afgelopen vijf jaar. En uit al die boeken blijkt: de gevestigde politieke klasse, het journaille incluis, is nog niet bekomen van Macrons ongekende machtsgreep die alle zekerheden over Franse politieke analyse deden wankelen. Minutieus blikt het land nog altijd terug op wat in die korte periode in 2017 allemaal gebeurde.

Goede anekdotes

Davet en Lhomme grossieren daarbij in goede anekdotes van achter de schermen, zoals die over Gayet. Maar bovenal proberen ze in ieder hoofdstuk dat ‘verraad’ aan vooral Hollande inzichtelijk te maken. Het was tenslotte Hollande die Macron vanaf 2012 alle kansen gaf: hij werd onder-secretaris-generaal van het Élysée en stoomde daarna snel door naar een ministerschap. Maar terwijl half Parijs in de gaten had dat Macron een gooi naar het presidentschap ging doen, niet pas in 2022 maar al in 2017, bleef Hollande geloven dat zijn jonge, enthousiaste medewerker zich inzette ter meerdere eer en glorie van de Parti Socialiste (PS). ‘Cesar kan zich nog lang niet voorstellen dat hij gaat dineren bij Brutus’, schrijven Davet en Lhomme met gevoel voor suspense.

De twee auteurs, beiden onderzoeksjournalist bij Le Monde, hebben er inmiddels een soort traditie van gemaakt om voorafgaand aan verkiezingen met een geruchtmakend boek over de aflopende presidentstermijn te komen. Ze deden dat in 2011 over Nicolas Sarkozy en in 2016 verscheen over Hollande het ontluisterende Un président ne devrait pas dire ça (Een president zou dit niet moeten zeggen). De president pochte daarin on the record over hoe vaak hij de veiligheidsdiensten toestemming had gegeven voor liquidaties en hij noemde de Franse Justitie ‘slap’. Het boek was er mede debet aan dat de toch al zwakke Hollande een tweede termijn op zijn buik kon schrijven.

Aldus gewaarschuwd weigerde Macron elk onderhoud met de auteurs. Ook zijn entourage werd niet geacht met Davet en Lhomme af te spreken. Dat heeft de twee er niet van weerhouden om meer dan 600 pagina’s over het afgelopen presidentschap bij elkaar te sprokkelen. Maar tot echte onthullingen leidt dat deze keer niet.

Doordat vertrouwelingen van Macron zelf niet mochten praten, geldt sowieso dat vrijwel iedereen die aan het woord komt op een of andere wijze gedesillusioneerd is. De uitvoerige kritiek van oud-PS-kopstukken geeft het boek iets onevenwichtigs. De auteurs maken wel goed duidelijk waarom juist die partij de door Macron ontketende herordening van het politieke landschap nog altijd het moeilijkst accepteert. Hij en bijna zijn hele naaste omgeving zijn uit de PS voortgekomen – en dan in het bijzonder uit de sociaal-democratische vleugel van de gesneefde Dominique Strauss-Kahn. Dat Macron voor zijn eigen kandidatuur buiten de partij om opereerde en bijkans het hele modern-linkse deel van de PS meenam, doet nog altijd pijn.

Macronisme

Macron zelf zei in 2017 dat hij ‘links én rechts’ was. De nieuwe politieke breuklijn lag volgens hem tussen nationalisten en wat hij ‘progressieven’ noemde, tussen een gesloten samenleving en een open, geglobaliseerde samenleving. Of, de facto, tussen het populisme van Marine Le Pen en de beschaafde politiek van de heersende klasse.

Met dat verhaal blies hij eerst de PS en met de benoeming van een gematigd rechtse premier ook de conservatieve Republikeinen op. Maar wat het ‘macronisme’ dat ervoor in de plaats kwam behalve pragmatisme precies behelst, weet nog steeds niemand precies. Het is economisch het sociaal-liberale verhaal van ‘DSK’, met extra aandacht voor Europese integratie en een krachtig buitenlands beleid zoals Frankrijk dat ongeacht de kleur van de president eigenlijk altijd gehad heeft, zegt filosoof en historicus Marcel Gauchet in Macron, les leçons d’un échec.

Wat vooral opvalt is dat het ‘macronisme’ niet daadwerkelijk wortel heeft geschoten, constateren de auteurs van eigenlijk alle boeken die over het quinquennat verschenen. De politieke partij, nu La République En Marche, bleek een kiesmachine voor Macron; parlementsleden hebben nauwelijks lokale verankering. Het was van meet af aan persoonlijk avontuur.

Zijn PS-verleden maakt Macron natuurlijk niet per definitie links. Maar de meer sociale maatregelen die hij in zijn vijf jaar in het Élysée heeft genomen komen er in de pers wel wat bekaaid vanaf, schrijven Nicolas Domenach en Maurice Szafran in het instructieve Macron, pourquoi tant de haine? Door vereenvoudiging en versoepeling van het arbeidsrecht zijn onder Macron meer banen gecreëerd dan in de voorgaande tien jaren, het minimumloon is significant verhoogd en verbetering van vooral het lager onderwijs was vanaf het eerste presidentsjaar een speerpunt: honderden klassen in moeilijke wijken werden gehalveerd om ervoor te zorgen dat kinderen niet al op jonge leeftijd afhaken vanwege lees- en schrijfachterstanden. Dat zou je klassiek sociaal-democratisch beleid kunnen noemen.

Toch gaat Macron bij veel linkse critici door het leven als ‘president van de rijken’. Terwijl hij maar twee jaar als bankier heeft gewerkt, constateren Domenach en Szafran. (Dat deed hij overigens vooral om snel financieel onafhankelijk te zijn en zich zo vol op de publieke zaak te kunnen storten, zegt zijn politieke mentor, essayist Alain Minc, bij Davet en Lhomme.) De woede of zelfs de blinde haat die Macron eigenlijk al vanaf de eerste dag van zijn presidentschap bij een deel van de bevolking oproept is zelfs voor Franse begrippen ongekend, concluderen zij in een boek waarvoor ze wél uitgebreid met de president en zijn omgeving konden praten.

Dat heeft, denken zij, in de eerste plaats toch ook weer met zijn cv te maken. Deels door zijn betrekking bij zakenbank Rothschild en alle (antisemitische) sentimenten die die firma losmaakt. (Een voormalige PS-burgemeester zegt in het boek dat een kiezer niet wilde geloven dat Macron niet Joods zou zijn: ‘Ook niet een heel klein beetje?’) Of het feit dat hij geen kinderen heeft en dus geen ‘vaderfiguur’ voor het land kan zijn. Maar ook gewoon door zijn uitstraling als beste jongetje van de klas dat in het leven nooit enige tegenslag lijkt te hebben gekend. Macron oogt als puur product van de Franse elitefabriek in alles iets al te tevreden en zelfverzekerd. Zijn welhaast Angelsaksische optimisme is in het somberende achterland bovendien hoogst verdacht. ‘Elke gelukkige man is schuldig’, citeren ze de katholieke dichter Charles Péguy.

Klasse-vooroordelen

Maar die felle afkeer heeft hij voor een groot deel toch ook aan zichzelf te wijten. In de eerste plaats door helemaal aan het begin van zijn presidentschap twee besluiten te nemen die alle klasse-vooroordelen leken te bevestigen.

Hij schafte de vermogensbelasting deels af, naar eigen zeggen om bij rijke particulieren geld vrij te maken dat in de economie geïnvesteerd zou kunnen worden. Dit vermeende ‘trickle-down-effect’ – of laten we zeggen effet de ruissellement – was in de jaren negentig onder hervormende sociaal-democraten de kip met de gouden eieren, maar is door veel serieuze economen inmiddels ontzenuwd. Het andere omstreden besluit was de verlaging van de huursubsidie met 5 euro per maand voor de allerarmsten in de tweede maand van het presidentschap. Niemand rond Macron had door dat voor sommige mensen veel geld kan zijn; en bij gebrek aan een stevig lokaal netwerk trok ook niemand uit de provincie aan de bel. De twee maatregelen zetten de toon.

Daar kwamen de polariserende uitspraken waarmee hij de kloof tussen de Parijse elite en de vervreemde massa extra aanzette nog bij. Hij adviseerde een werkloze jongeman die op het Élysée op bezoek kwam om de straat over te steken: ‘Daar vind ik een baan voor je’. Op een station zag hij ‘mensen die geslaagd zijn en mensen die niets zijn’. En in een nota bene door het Élysée zelf verspreid filmpje klaagt hij over de ‘krankzinnige smak geld’ die aan sociale zekerheid wordt uitgegeven, terwijl ‘de mensen toch arm blijven’. Hij wilde Frankrijk opschudden, dus de omstreden petites phrases, deze en nog vele andere, waren zeker geen versprekingen. Maar ze bevestigden het beeld van Macrons arrogantie en dat van twee Frankrijken die tegenover elkaar staan. Het andere, achtergebleven Frankrijk de hand reiken deed hij niet, schrijven Domenach en Szafran.

Dat verklaart voor een deel ook het mislukken van wat misschien wel de grootste belofte van het macronisme was: het pacificeren van de Franse maatschappelijke verhoudingen. Op het omslag van Gauchets terugblik op het presidentschap staat een foto van de meest zichtbare episode daarvan: de opstand van ‘gele hesjes’ die Macrons tweede jaar lam legde. Het boek is het vervolg op Comprendre le malheur français uit 2016, dat poogde uit te leggen waarom veel Fransen zo ongelukkig en pessimistisch zijn terwijl ze het op papier zo slecht niet hebben. Net als in die eerdere uitgave laat de klassieke rive gauche-intellectueel zich door twee adepten interviewen. Dat resulteerde andermaal in een lucide analyse van de Franse mood of the nation.

De hesjes, zegt Gauchet, speelden in feite in op hetzelfde institutionele vacuüm als Macron een jaar eerder: ze ‘zetten het werk voort dat Emmanuel Macron begonnen was. [...] Macron had de top opgeschud, de schok van de gele hesjes begon bij de basis’ aan gene zijde van de ‘territoriale fractuur’. Vooral het gebrek aan een helder ideologisch kompas heeft er volgens Gauchet voor gezorgd dat de kloof tussen het geslaagde en open Frankrijk en het Frankrijk dat het gevoel heeft niet meer mee te kunnen ook de laatste vijf jaar groter is geworden. (Nuttige illustraties daarvan zijn te vinden in de demografische bestseller La France sous nos yeux, waarin politicoloog en opiniepeiler Jérôme Fourquet laat zien hoe in de laatste decennia een tweestandenmaatschappij is ontstaan: de lagere middenklasse kan zich de geneugten van het Franse leven niet meer veroorloven en is aangewezen op de snel groeiende low-cost-markt.)

Het is, zegt Gauchet, ook de reden dat veel structurele hervormingen, zoals die van de pensioenen, ondanks een zekere consensus dát er iets moet gebeuren, uiteindelijk ook door Macron niet zijn volbracht. Zijn ‘buitensporig presidentialisme’ is voor hem eerder een laatste stuiptrekking van het oude regime dan een werkelijke breuk met het verleden.

De nieuwigheid is er nu wat van af, maar volgens peilingen maakt Macron nog steeds flinke kans om herkozen te worden. Zijn eigen electoraat is alleen nauwelijks groter geworden. Door zich sinds 2017 als enige alternatief voor populistisch en radicaal-rechts te presenteren, werd dát blok alleen maar groter – met nu behalve Le Pen ook Éric Zemmour als uitdager namens de ‘verliezers van de globalisering’. De Franse democratie, waarin het parlement sowieso een bescheiden rol had, is er onder Macron niet sterker op geworden. En zijn belangrijkste tegenstander blijft hij zelf. Daar zijn alle auteurs het over eens.